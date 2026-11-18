L’Institut Complutense de Ciència de l’Administració (ICCA) celebrarà el pròxim 26 de novembre el lliurament dels II Reconeixements ICCA GRATITUD 2026, una iniciativa destinada a expressar reconeixement i agraïment a entitats i professionals la tasca dels quals contribueix diàriament a millorar la salut mental, promoure l’ocupació, afavorir la inclusió i enfortir el benestar de les persones.
En aquesta segona edició, els Reconeixements ICCA GRATITUD distingeixen quatre entitats i dos professionals pel seu compromís i trajectòria. En la categoria d’entitats, els reconeixements recauen en La Fageda, pel seu destacat projecte social i el seu compromís amb la inclusió sociolaboral; UNEI, com a empresa social pública compromesa amb el desenvolupament d’iniciatives de caràcter social; Fundación Quiero Trabajo, per la seva tasca d’acompanyament i suport a les dones en la millora de les seves oportunitats d’accés a l’ocupació; i Cooperativa Nou Verd SCCL, per la seva contribució a la inclusió social i laboral a través de l’economia social impulsada per persones del col·lectiu.
Així mateix, en la categoria de professionals, es reconeix la trajectòria i el compromís de Virginia Galilea García, impulsora del primer Centre de Rehabilitació Laboral de la Comunitat de Madrid (gestionat per l’entitat Nueva Vida), i de Leandro Tacons García, coordinador de la Federació d’Entitats Ammfeina de Catalunya.
Els Reconeixements ICCA-GRATITUD neixen amb la voluntat de visibilitzar la feina, sovint silenciosa, de les persones que contribueixen a construir oportunitats, acompanyar les persones i generar entorns més inclusius pel que fa a la salut mental i l’ocupació. L’ICCA vol destacar, especialment, el valor de la dedicació professional, la vocació de servei i el compromís col·lectiu com a elements essencials per afrontar els desafiaments socials actuals. Aquests reconeixements posen de manifest la importància de la col·laboració entre entitats socials, professionals, institucions acadèmiques i organitzacions compromeses amb la transformació social.
El lliurament dels II Reconeixements ICCA-GRATITUD 2026 s’emmarca en el VI Congrés Internacional de l’ICCA, titulat «Estat i Administració Pública en un món en transformació», que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2026 a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.