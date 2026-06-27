La Universitat Alfons X el Savi es posiciona com una de les universitats privades espanyoles de referència en sostenibilitat. Així ho han certificat els resultats de l’edició 2026 de The Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ràtings (abans denominat THE Impact Rànquings), classificació internacional que mesura la contribució de les institucions acadèmiques al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
El rànquing ha avaluat en aquesta edició a 1.646 universitats de 116 països i territoris a partir del seu impacte en àmbits com la recerca, l’ensenyament, la gestió dels campus i la relació amb la societat. UAX ha destacat principalment en cinc ODS dels 17 analitzats i s’ha situat en tots ells entre les deu universitats privades espanyoles millor classificades.
“Aquest reconeixement internacional posa en valor el treball que venim desenvolupant per a incorporar la sostenibilitat de manera transversal en la formació, la recerca i la gestió dels nostres campus. A més, ens impulsa a continuar formant professionals capaços d’utilitzar el coneixement i la tecnologia amb propòsit i generar un impacte positiu en la societat”, va manifestar Domingo Mirón, CEO del Grup UAX.
UAX aconsegueix el seu resultat més destacat en el ODS 11, Ciutats i comunitats sostenibles, on se situa com la segona universitat privada espanyola millor posicionada. Només 13 universitats espanyoles figuren entre les 865 institucions classificades en aquesta categoria. Aquest ODS analitza la contribució de les universitats a la creació de ciutats i comunitats més inclusives, segures, resilients i sostenibles.
UAX va indicar que aquest posicionament reflecteix un model universitari que integra la sostenibilitat tant en la formació i la recerca com en la gestió dels seus campus i en la seva relació amb l’entorn. Aquest compromís es materialitza en projectes com l’Observatori de Zones de Baixes Emissions, que analitza la implantació d’aquestes àrees en els 151 municipis espanyols obligats a desenvolupar-les, o en iniciatives dirigides a millorar l’eficiència energètica i hídrica, impulsar la mobilitat sostenible i protegir la biodiversitat.
A més de la seva posició en ciutats i comunitats sostenibles, UAX es troba entre les deu universitats privades espanyoles millor classificades en les cinc de les 17 categories analitzades per Times Higher Education. Ho fa, per exemple, en el ODS 3, Salut i benestar, on només s’han classificat 15 universitats espanyoles entre les 1.254 institucions avaluades a nivell mundial.
UAX també destaca per la seva contribució al ODS 5, Igualtat de gènere, una categoria que avalua, entre altres aspectes, les polítiques d’accés i no discriminació, les mesures per a afavorir el desenvolupament de les dones i la seva presència en l’àmbit acadèmic. Addicionalment, ha estat reconeguda en el ODS 4, Educació de qualitat, per la recerca educativa, la formació de professionals docents, l’aprenentatge al llarg de la vida i les activitats d’extensió educativa, i en el ODS 8, Treball decent i creixement econòmic, un àmbit que analitza les pràctiques laborals, l’equitat salarial, els drets dels empleats, l’estabilitat contractual i la participació dels estudiants en pràctiques professionals.
Estratègia ESG
Aquests resultats es recolzen en l’estratègia ESG de UAX, que incorpora criteris ambientals, socials i de bon govern en la gestió acadèmica, operativa i estratègica de la universitat. Des de 2021, tots els graus i màsters definits per UAX inclouen elements relacionats amb la sostenibilitat en els seus plans d’estudi. A més, compta amb un Comitè de Sostenibilitat i ESG, encarregat d’impulsar aquesta estratègia, supervisar els seus compromisos i identificar nous riscos i oportunitats.
En matèria ambiental, la Memòria Acadèmica del curs 2024/25, reflecteix que el Grup UAX va reduir un 20,5% les seves emissions d’abast 1 i un 19,7% les d’abast 2. La renovació de la il·luminació amb tecnologia LED va permetre reduir un 27,9% el consum elèctric, mentre que el percentatge d’aigua regenerada o reutilitzada als seus campus va aconseguir el 14,3%.
L’estratègia es completa amb projectes d’impacte social, programes de voluntariat, polítiques d’igualtat i conciliació, iniciatives d’atenció a col·lectius vulnerables i una estreta col·laboració amb empreses i institucions, alguna cosa que es materialitza a través de la seva Oficina de voluntariat i cooperació al desenvolupament de la Fundació Universitat Alfons X el Savi (FUAX).