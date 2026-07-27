LALIGA, els seus clubs i els seus jugadors ocupen un lloc central en la projecció internacional del futbol espanyol, segons una anàlisi publicada pel Reial Institut Elcano després de la consecució del Mundial de 2026 per part de la selecció masculina. La institució assenyala que els èxits dels combinats nacionals incrementen l’atractiu de la competició, dels seus equips i dels seus futbolistes als mercats globals, en una relació en què el prestigi esportiu i el valor econòmic es reforcen mútuament.
L’Institut també destaca que el Reial Madrid i el FC Barcelona figuren com els dos clubs més valuosos del món, d’acord amb la classificació de Forbes citada a l’anàlisi, i posa en relleu l’expansió internacional de LALIGA. Els seus clubs i les estrelles del campionat actuen com a ambaixadors d’una imatge d’Espanya vinculada a la joventut, la diversitat, la creativitat i la capacitat competitiva.
Els Baròmetres de la Imatge d’Espanya elaborats durant més d’una dècada pel Reial Institut Elcano mostren que el futbol concentra, per si sol, prop d’un terç de la cobertura que la premsa internacional dedica al país. Si s’hi afegeixen la resta de disciplines esportives, el percentatge s’acosta al 50% de les notícies sobre Espanya publicades a l’exterior.
La consecució del segon Mundial de la selecció masculina espanyola va ampliar encara més aquesta exposició. L’interès mundial pel terme «Spain» a Google va augmentar un 250% interanual i va assolir el seu punt més alt durant la setmana de la final. A més, Espanya va acabar el campionat amb 38 partits consecutius sense conèixer la derrota i es va convertir en el segon equip europeu que guanya un Mundial en sòl americà, després d’Alemanya el 2014.
Per a l’Institut, aquesta cobertura respon a un reconeixement espontani per part dels mitjans de comunicació, periodistes i creadors de contingut, capaç de projectar valors relacionats amb el talent col·lectiu, l’ambició i l’excel·lència, amb un abast difícil d’aconseguir mitjançant campanyes convencionals de comunicació.
MUNDIAL
Aquest paper dels clubs i dels futbolistes com a motors de la imatge exterior d’Espanya també va tenir el seu reflex sobre el terreny de joc. Un total de 25 clubs, 18 de LALIGA EA SPORTS i set de LALIGA HYPERMOTION, van comptar amb jugadors al Mundial, que van acumular 22.732 minuts, 48 gols i 33 assistències.
Els dos principals registres individuals van correspondre a futbolistes del Reial Madrid. Kylian Mbappé va encapçalar la classificació de golejadors de la competició, amb deu gols, mentre que Brahim Díaz va liderar l’apartat d’assistències, amb quatre passades de gol.
A aquesta dimensió esportiva s’hi afegeix l’impacte econòmic de l’esport espanyol, estimat en 44.839 milions d’euros, l’equivalent al 3,28% del PIB, i més de 635.000 llocs de treball directes i indirectes. Amb el Mundial del 2030 a l’horitzó, el Reial Institut Elcano planteja convertir l’actual cicle d’èxits en una estratègia duradora de projecció internacional, amb LALIGA com una de les seves principals plataformes.