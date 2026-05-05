El Reial Racing Club de Santander va activar diumenge passat al seu estadi, El Sardinero, durant el partit de futbol que l’enfrontava a la SD Osca, la iniciativa ‘Nens abandonats’, una acció impulsada per la Fundació Reial Racing Club i el Projecte Victoria per visibilitzar la desprotecció infantil i el seu vincle amb l’exclusió social.
El Racing va transformar la megafonia de l’estadi en una recerca inesperada que interpel·la directament tota la societat. El que semblava un avís habitual a l’estadi del Racing de Santander es va convertir en una cosa inesperada. La megafonia de l’estadi d’El Sardinero va deixar de buscar un nen perdut per començar a buscar els que haurien d’estar al seu costat.
“Busquem qui ajudi Mario amb la tasca. A qui celebri els gols de Nadia. A qui li digui a Javier que tot sortirà bé…”. Així va començar ‘Nens abandonats’, l’acció impulsada per la Fundació Real Racing Club juntament amb el Projecte Victoria, que va convertir un moment quotidià en una crida d’atenció col·lectiva. Perquè aquesta vegada no es tractava de trobar un nen, sinó de visibilitzar que n’hi ha milers que creixen sense el suport, l’acompanyament i la protecció que necessiten.
Els promotors van explicar que l’acció posa el focus en la relació entre exclusió social i desprotecció infantil. “L’exclusió social limita l’accés a drets bàsics com l’educació, l’habitatge o la salut. A Cantàbria, més de 80.000 persones viuen en aquesta situació, una realitat que impacta directament a la infància. La desprotecció infantil, per la seva banda, afecta nens, nenes i adolescents que creixen exposats a negligència, violència, abandonament emocionals o absència. protecció incrementa el risc d’exclusió a la vida adulta, mentre que els entorns d’exclusió dificulten l’accés a xarxes de suport i protecció”, van afegir.
Destaquen que, davant les experiències adverses a la infància, la presència d’una persona adulta que protegeixi, acompanyi i generi vincle pot canviar una vida. “Cap nen hauria de sentir-se sol. Apropa’t”, aquesta crida va més enllà de la sensibilització i apel·la a la responsabilitat col·lectiva. En el marc legal espanyol, la protecció de la infància no és opcional, sinó que és una obligació compartida per tota la societat, insisteixen.
Amb ‘Nens abandonats’, el Racing de Santander va assenyalar que torna a utilitzar la seva capacitat de mobilització per situar al centre una problemàtica social. “Per al Racing, la infància és un joc en equip i ningú no hauria de jugar sol”, és la idea que articula aquesta iniciativa, que busca no només generar consciència, sinó provocar una reacció. “El Sardinero va deixar de ser només un estadi per convertir-se en un altaveu. I la veu que normalment organitza el partit, aquesta vegada va fer una cosa diferent: recordar-nos que hi ha nens que segueixen esperant algú”, van subratllar.
L’acció transcendeix allò esportiu i planteja una pregunta incòmoda: Qui està quan un nen ho necessita? “Perquè quan un nen se sent sol, no és només el seu problema. És una fallada col·lectiva. ‘Nens abandonats’ no busca respostes fàcils, sinó activés la societat. Perquè acostar-se no és una opció: és una responsabilitat”, conclouen els promotors de la iniciativa.