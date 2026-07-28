L’empresari argentí José Luis Manzano continua reforçant la seva presència en sectors estratègics de l’Amèrica Llatina després que Edenor, companyia en la qual participa, hagi presentat una oferta per adquirir la participació d’YPF a Metrogas, la principal distribuïdora de gas natural de l’Argentina.
L’operació representa un nou pas dins d’una estratègia empresarial que, durant els darrers mesos, ha estat marcada per importants moviments corporatius. Entre aquests destaca l’adquisició de Telefónica Perú, una de les principals companyies de telecomunicacions del país andí, i la compra, juntament amb la multinacional energètica Mercuria, dels actius de Shell a l’Argentina, una operació valorada en 1.420 milions de dòlars que va incorporar una refineria, 894 estacions de servei i diverses infraestructures logístiques.
Amb l’oferta sobre Metrogas, Manzano continua ampliant una plataforma empresarial especialitzada en sectors considerats essencials per al funcionament de l’economia, com l’energia, l’electricitat, les telecomunicacions i les infraestructures.
L’empresari va iniciar la seva trajectòria pública durant el govern argentí de Carlos Menem i, posteriorment, va desenvolupar una intensa activitat empresarial que li ha permès consolidar-se com un dels principals inversors llatinoamericans en indústries regulades i de llarg termini.
El seu grup manté, a més, una destacada presència en l’àmbit dels mitjans de comunicació a través de Grupo América, considerat el segon grup privat de comunicació de l’Argentina, i recentment també ha començat a reforçar la seva activitat empresarial a Espanya mitjançant una participació minoritària en el nou canal nacional de televisió La Séptima.
L’Instituto Coordenadas va incloure recentment José Luis Manzano entre els 25 empresaris més influents de l’Amèrica Llatina, destacant la seva capacitat per combinar experiència institucional, lideratge empresarial i una projecció internacional creixent en sectors estratègics com l’energia, les telecomunicacions, les infraestructures i la comunicació.
Segons diversos analistes, els darrers moviments corporatius responen a una estratègia orientada a consolidar una plataforma integrada d’actius essencials per al desenvolupament econòmic de la regió, aprofitant el creixement previst de la demanda energètica i de connectivitat a l’Amèrica Llatina.
La possible incorporació de Metrogas reforçaria aquesta estratègia i consolidaria Manzano com un dels empresaris més actius de l’actual cicle inversor llatinoamericà, protagonitzant en pocs mesos algunes de les operacions corporatives més rellevants registrades a la regió.