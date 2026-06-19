El Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei que insta el Govern a reforçar les mesures destinades a combatre els discursos d’odi en l’esport espanyol, tant dins dels estadis com a les xarxes socials.
La iniciativa va tirar endavant amb 176 vots a favor, 33 en contra i 138 abstencions. Entre les principals línies d’actuació, planteja reforçar la feina de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, avançar en la detecció de continguts d’odi a les plataformes digitals, impulsar programes educatius en l’esport de base, millorar la protecció de les víctimes i enfortir els protocols d’actuació als estadis. Així mateix, reclama avançar en la igualtat dins de l’esport femení i combatre fenòmens com la misogínia, la sexualització o la deslegitimació de les dones esportistes.
Al marge de la tramitació d’aquesta proposta parlamentària, LALIGA lidera des de 2023 la lluita contra l’odi en l’esport a Espanya, desenvolupant actuacions que coincideixen amb bona part de les mesures que ara planteja el Congrés. Aquesta tasca va quedar articulada fa tres anys amb el llançament de LALIGA VS, una plataforma basada en tres pilars: educació, prevenció i actuació davant la violència, el racisme i els discursos d’odi.
Denúncia i actuació
Dins d’aquesta estratègia, LALIGA disposa de canals perquè els aficionats puguin comunicar incidents d’odi de manera senzilla, discreta i, si ho desitgen, anònima. Aquests canals són accessibles tant a través del web com mitjançant codis QR instal·lats als estadis de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION.
A més, tot i que l’organització no té capacitat sancionadora, denuncia des de la temporada 2015/2016 els actes de racisme, violència i intolerància davant la Comissió Estatal contra la Violència i els òrgans esportius competents, alhora que recorre directament a la via penal quan els fets poden constituir un delicte d’odi. Fins ara, ja ha celebrat onze sentències condemnatòries per actes de racisme, tant en casos produïts dins dels estadis com fora d’aquests. Tot un precedent a Espanya en la lluita contra l’odi i, concretament, contra el racisme.
Tecnologia i educació
La tecnologia és una altra de les línies desenvolupades per LALIGA. A través de MOOD, una eina basada en intel·ligència artificial, l’organització analitza i monitoritza les converses sobre futbol a les xarxes socials per detectar la presència de missatges racistes o violents, mesurar-ne l’evolució i contribuir a sensibilitzar els aficionats sobre l’impacte d’aquestes conductes.
Aquesta tecnologia també ha estat cedida al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per reforçar la feina de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia en la identificació i l’anàlisi dels discursos d’odi en l’entorn digital.
En l’àmbit educatiu, projectes com Futura Afición treballen amb infants, centres escolars i planter dels clubs per transmetre valors com el respecte, la convivència i la tolerància. La iniciativa utilitza activitats participatives, recursos tecnològics i dinàmiques de joc per ensenyar a identificar i rebutjar els comportaments violents des de les categories de base.
Aquest enfocament es complementa amb campanyes de sensibilització dirigides a les aficions i amb l’Oficina d’Atenció a Víctimes d’Odi, que ofereix assistència jurídica i psicològica als jugadors afectats.
L’aprovació de la PNL reforça en l’àmbit institucional una línia d’actuació que LALIGA desenvolupa des de 2023 a través de LALIGA VS, amb mesures de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament davant els discursos d’odi.