El Congrés aprova incorporar al SNS fàrmacs contra el càncer metastàtic

En el marc del Debat sobre l’estat de la Nació, el Congrés dels Diputats va aprovar la proposta de resolució per a agilitar els terminis d’autorització i d’incorporació al Sistema Nacional de Salut (SNS) dels medicaments autoritzats per la Unió Europea contra el càncer metastàtic. En concret, la proposta de resolució acceptada en l’hemicicle contempla agilitar els terminis d’autorització i d’incorporació al SNS dels medicaments autoritzats per la UE, per a tractar el càncer metastàtic, no superant el període de 180 dies que estableix la llei, incorporant immediatament els fàrmacs que haguessin superat aquest període.

A Espanya, la incorporació de noves teràpies a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut arrossega un retard mitjà de 469 dies que, en alguns casos, pot arribar als 1.000 dies per a aconseguir una resposta per part de l’Administració. De fet, dels últims 41 medicaments aprovats per al tractament oncològic pel màxim organisme europeu, només 25 estan ja disponibles al nostre país. A més, segons dades de la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA) Espanya ocupa la posició 13 en l’accés a teràpies innovadores.

Aquesta proposta, registrada per JuntsXCat i que recull la reivindicació de les pacients de càncer de mama metastàtic, els qui des de fa temps reclamen que la recerca no cessament i que es faciliti l’accés a innovacions terapèutiques, ha comptat ha estat secundada per Unides Podem i el PP, encara que ha comptat amb el vot en contra del PSOE.

La formació catalana ha destacat en el seu escrit que Espanya és “extremadament restrictiva” quant al percentatge de disponibilitat dels nous fàrmacs aprovats per la Unió Europea i demana establir “amb caràcter d’urgència, els criteris normatius, clars i transparents, que aclareixin les decisions de pagament en el cas de l’accés als medicaments d’ús compassiu per a situacions mèdiques especials”.

Per a Pilar Fernández, presidenta de l’Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàtic, “aquesta iniciativa agilitarà els terminis d’accés, especialment a fàrmacs que ja estan salvant vides en altres països de la Unió Europea. És una satisfacció haver aconseguit tirar endavant el projecte de resolució amb el suport de tots els grups parlamentaris, excepte del PSOE, i és un punt de partida molt important per a pacients, com les de càncer de mama metastàtic, per als qui portem molt temps reivindicant aquesta necessitat”.

Encara que el diagnòstic precoç i l’avanç en els tractaments han millorat la supervivència en el càncer de mama en els últims 20 anys, moltes dones continuen morint per aquesta malaltia, sent el tumor que més morts provoca entre les dones al nostre país anualment.

A Espanya hi ha més de 100.000 dones afrontant un càncer metastàtic, la qual cosa enfronta a les pacients a la dura realitat de saber que la seva supervivència depèn la recerca i que arribin els nous medicaments.