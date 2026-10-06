El Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries ha iniciat oficialment la seva activitat a Oviedo amb la inauguració del seu campus a l’edifici Calatrava. Segons ha informat, compta amb 20.000 metres quadrats d’instal·lacions tecnològiques especialitzades en salut que ja han començat a utilitzar els 240 alumnes dels graus de Medicina i Infermeria, que integren la primera promoció del centre.
El nou centre universitari trasllada a Astúries el model educatiu desenvolupat per UAX durant més de 30 anys, basat en la formació pràctica, la incorporació de tecnologia aplicada i una visió integral de la salut. El campus comptarà amb un Hospital Virtual de Simulació, laboratoris especialitzats i aules equipades amb tecnologia avançada, entre altres espais dissenyats per a la formació sanitària. Aquestes instal·lacions permetran desenvolupar un model educatiu experiencial des de les primeres etapes de la formació, amb l’ús de simulació clínica i eines tecnològiques relacionades amb l’exercici professional.
Durant l’acte, Jesús Núñez, president del Grup UAX, ha assenyalat que «avui obrim les portes d’aquest campus, però també posem tot el nostre coneixement, experiència i compromís al servei de la societat asturiana. Volem contribuir a reforçar l’oferta acadèmica d’Astúries i de tot el nord d’Espanya, ajudant a atraure talent, però també a generar-lo i retenir-lo. La nostra vocació és fer-ho de la mà d’administracions, empreses, institucions i centres educatius perquè el Principat avanci com un referent sanitari i educatiu amb projecció internacional».
Núñez ha recorregut les instal·lacions acabades d’estrenar del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries juntament amb l’alcalde d’Oviedo, Alfredo Canteli. «És un veritable honor que una institució de la rellevància d’UAX hagi mirat cap a Oviedo. Que hi hagi trobat una oportunitat i hagi decidit invertir, créixer i quedar-s’hi. I crec que hem de ser conscients del que significa el que avui estem inaugurant», ha assenyalat. A més, ha volgut destacar que «aquesta aposta d’UAX, a més, encaixa perfectament amb la idea de ciutat que volem construir. Un Oviedo que aposta per la cultura, pel coneixement, per la innovació i per la capacitat de generar oportunitats».
Tots dos han estat acompanyats per Domingo Mirón, CEO del Grup UAX; Luis Couceiro, director d’Universitats del Grup UAX; Aida Suárez, directora de One Health del Grup UAX i degana de la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut d’UAX; Juan Romo, rector de la Universitat Alfonso X el Sabio (UAX), i Jaime Algorta, director del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, que ha assegurat que «la nostra proposta acadèmica està connectada amb l’evolució del sistema sanitari per formar aquells que el transformaran. Per fer-ho, combinem tecnologia i enfocament One Health per preparar professionals capaços de desenvolupar-se en un entorn on la prevenció, el diagnòstic i l’atenció són cada vegada més digitals, connectats i interdisciplinaris».
L’esdeveniment ha comptat amb la lliçó inaugural del reconegut oftalmòleg Dr. Luis Fernández-Vega Sanz, que ha volgut posar en valor el paper de la universitat en la formació dels professionals que lideraran la medicina del futur: «La universitat és el lloc on el coneixement es conforma, es transmet, es qüestiona i es renova. La Universitat Alfonso X el Sabio n’és un clar exemple, ja que combina visió a llarg termini amb vocació, rigor, exigència i compromís per formar professionals de manera interdisciplinària, preparats per afrontar els grans reptes de la medicina i la infermeria».
El nou Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries neix amb l’objectiu de contribuir a la generació de talent sanitari al Principat i a tot l’entorn del nord d’Espanya. Es calcula, per exemple, que uns 5.000 joves marxen fora cada any per cursar els seus estudis. És per això que, dels prop de 240 estudiants que han començat el curs, més del 40% són asturians, mentre que la resta són alumnes procedents de comunitats veïnes com Galícia, Cantàbria, el País Basc i Castella i Lleó, atrets per una proposta que combina innovació, pràctica professional i l’entorn de vida d’Oviedo.
Per afavorir aquesta connexió amb el sistema sanitari asturià, UAX ha impulsat acords amb hospitals públics i privats, centres sociosanitaris, empreses biotecnològiques i entitats vinculades a la recerca. El centre ja compta amb convenis amb institucions com l’Hospital Vital Álvarez Buylla, la Clínica Asturias, l’Hospital Begoña i l’Hospital Ribera Covadonga, així com amb entitats sociosanitàries com Grupo Lares o DomusVi. A aquesta xarxa s’hi sumen els acords amb col·legis professionals del Principat d’Astúries per desenvolupar iniciatives de formació, recerca, innovació i desenvolupament professional.
A més, la posada en marxa del centre s’emmarca en un projecte estratègic a llarg termini a Astúries, que contempla una inversió global estimada de 40 milions d’euros i la creació d’uns 250 llocs de treball directes.
Amb aquest projecte, UAX ha assenyalat que aposta per consolidar a Astúries un ecosistema universitari vinculat a l’àmbit sanitari, capaç de connectar formació, innovació i pràctica professional amb una oferta acadèmica que creixerà progressivament amb noves titulacions sanitàries, entre les quals els graus d’Odontologia i Farmàcia. També s’hi incorporaran programes de postgrau com el Màster Universitari en Direcció i Gestió Sanitària, entre d’altres.