El Carnestoltes desfila per les estacions d’Andorra omplint els 308 quilòmetres esquiables d’entreteniment

L’hivern es manté ferm en les estacions andorranes de Grandvalira Resorts, amb nevades recurrents que conserven el mantell nival fresc i amb abundants gruixos de neu, un escenari blanc ideal per a gaudir de jornades d’esquí i activitats en la neu, en el qual les condicions per a la pràctica dels esports d’hivern continuen sent excel·lents.
Grandvalira compta amb més de 200 quilòmetres esquiables oberts, amb gruixos que no deixen d’augmentar i que ja s’acosten pràcticament als tres metres. Pal Arinsal disposa dels seus 63 quilòmetres operatius i gruixos de neu que oscil·len entre els dos i els dos metres i mig, mentre que Ordino Arcalís està també al 100%, amb neu que supera els 3 metres de profunditat, aconseguint els 320 cm, per a ser concrets.
Així doncs, Andorra continua oferint un estat òptim per a gaudir de l’esquí i de les activitats de neu, amb una àmplia oferta de serveis complementaris que converteixen el país en una opció immillorable per a passar uns dies a la muntanya. Cal recordar que, entre les facilitats impulsades aquesta temporada, el domini ha estrenat el Mobile Pass, que permet obtenir el forfet des de la web o l’aplicació i portar-lo instal·lat en el mòbil, evitant així la necessitat d’una passada física o de passar per taquilles.
Per a facilitar també l’ús de l’app i mantenir-se connectat, aquesta incorpora un botó que permet accedir fàcilment al wifi de les estacions amb un sol clic, així com la possibilitat de descarregar una eSim per a navegar per Andorra al preu més competitiu del mercat i evitar els sobrecostos del roaming.
Carnestoltes
A Ordino Arcalís el Carnestoltes es viurà especialment “ple de color, imaginació i ambient familiar, amb una jornada pensada perquè petits i majors gaudeixin de la neu al voltant d’aquesta celebració”.
Dissabte, la zona de Planells es convertirà en l’escenari central de la festa, amb un concurs de disfresses que girarà entorn d’una temàtica medieval. La programació matinal també comptarà amb les mascotes de l’estació, que animaran l’ambient, pintacares i la instal·lació interactiva “L’estrany viatge del Sr. Tonet”.
Les activitats inclouran premis i regals, com una subscripció a l’Escola Màgic Ski. A la tarda arribarà un dels moments més emblemàtics de la celebració: la tradicional baixada de torxes, protagonitzada en aquesta ocasió pels alumnes, famílies i monitors del Club Màgic i de l’Escola d’Esquí.
La jornada conclourà amb una trobada dolça a la sala Màgic, on s’oferirà xocolata calenta i coca a tots els participants. Les persones externes que desitgin participar en la baixada de torxes hauran de contactar prèviament amb l’escola d’esquí de l’estació.
Aquest dissabte Grandvalira acollirà la Xarxa Bull Night Rider, una competició nocturna de freestyle que reunirà a alguns dels millors riders d’esquí i surf de neu del panorama nacional i internacional, encara que l’esdeveniment està obert a tots els aficionats a aquesta modalitat. L’acció tindrà lloc en el sector El Tarter, en la zona situada al costat de l’Hotel Llop Gris, i oferirà un espectacle vibrant en el qual els participants demostraran el seu talent en dues modalitats: la Jam Session, on podran realitzar tantes baixades com vulguin, però només es valorarà la millor ronda, i el Best Trick, en el qual cada rider triarà un mòdul per a executar el seu truc més espectacular.
Una nit plena de peripècies i espectacle per als qui vulguin gaudir d’un après-*ski diferent i amb molta acció sobre la neu, que allargarà la jornada fins a passades les deu de la nit.
Cap de setmana
Els descensos esquiant o surfejant són només les primeres hores de la jornada, gaudint de la neu, el paisatge i l’oferta gastronòmica de les estacions. Aquests moments viscuts durant el dia donen pas a propostes més festives i igualment plenes de moviment, amb l’esquí que triomfa en tots els sectors de les estacions de Grandvalira Resorts.
Grau Roig continua amb la seva programació d’esquí d’aquest mes de febrer, ampliant el funcionament dels remuntis de la zona de debutants de Pessons fins a les 19 h, complementant l’oferta d’esquí nocturn en Pas de la Casa, que també està obert cada dia de febrer fins a les 20 hores.
Per a acompanyar aquesta ampliació horària, el Pulka mantindrà també el seu servei de cafeteria amb animació, bon menjar i molt ambient. En aquest sector destaquen les noves Winter Sessions de La Suculenta, unes tardes de música i bon ambient que tindran lloc tots els dissabtes i diumenges de 15 h a 19 h, i que aquest cap de setmana presenten una sessió especial: San Solterín, una proposta original perquè tothom, estigui solter o acompanyat, pugui gaudir del Dia dels Enamorats.
La IQOS Terrace torna un cap de setmana més carregada d’energia amb dues propostes musicals i d’animació que ompliran l’espai de ritme. Blade posarà la banda sonora de la jornada amb una sessió de DJ en directe, mentre que el diumenge la festa continuarà amb un esperit més carnavalesc, on la batucada de Flektor Beat marcarà el compàs. També hi haurà una sessió de maquillatge de Carnestoltes per a donar un toc encara més acolorit a la celebració, una proposta estimulant pensada per als adults més extravertits.
Festes
Aquest cap de setmana, L’Abarset tornarà a fer vibrar El Tarter amb un nou Brunch Electronik aquest divendres, un format que sempre triomfa i que s’ha convertit en sinònim de bona música, ambienti cura i sessions que deixen empremta.
L’escenari acollirà noms de primera línia com Damian Lazarus, artista de culte dins de la música electrònica, que farà sonar el seu estil hipnòtic, experimental i carregat de misticisme, combinant house, techno i influències més orgàniques. També punxarà Fiona Kraft, que amb la seva característica sensibilitat rítmica i el seu magnetisme en cabina oferirà un dels moments més èpics del cap de setmana.
Edu_*Art completarà el cartell d’aquest Brunch Electronik, l’últim de la temporada i, per tant, l’última oportunitat de viure aquest format en el local d’esquí més famós dels Pirineus aquest hivern.
Dissabte tindrà un únic nom propi: Gordo, el DJ i productor guatemalenc‑estatunidenc reconegut pel seu so house i techno amb una profunda influència llatina, i per la seva capacitat d’omplir la pista amb una energia especial que farà tremolar l’estació. Tots dos dies es complementaran amb L’After, el format del local per a allargar la festa fins ben entrada la matinada, amb un aforament més limitat i un ambient més íntim, però igualment vibrant.
La celebració del Carnestoltes es prolongarà en L’Abarset fins al pròxim cap de setmana amb una nova Bresh el divendres dia 20, un format molt aclamat que desprèn pura bellesa, i una sessió molt especial B2B el dissabte 21 en la qual l’eivissenca Anna Tur i l’alemanya Tini Gessler compartiran cabina per a crear una sessió carregada d’energia, complicitat i un ritme imparable que promet encendre la pista des del primer beat.
Tot això conforma uns caps de setmana d’esquí intensos que consoliden L’Abarset com ‘the plau to be’ aquest hivern, amb sessions de pura adrenalina i per a les quals ja queden poques entrades disponibles.