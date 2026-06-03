El 55% de les dones que acudeixen a centres esportius practica exercici principalment per a gestionar l’estrès i cuidar el seu benestar emocional, segons dades de l’Observatori GOfit. L’estudi revela que la salut mental s’ha convertit en un factor central en la motivació femenina per a fer esport, per sobre d’altres raons com el component lúdic (20%) o la passió esportiva intensa (30%).
També assenyala que un 16% de les dones es mostra preocupada per la seva salut emocional i que el 30% considera l’estrès un factor crític en la seva vida diària. Unit a això, els problemes de somni són també freqüents perquè el 28,6% assegura tenir dificultats per a conciliar-ho de manera habitual, el 52,3% amb bastant freqüència i un 14,6% de manera ocasional. A més, el sedentarisme laboral afecta al 61,5% de les dones, que roman asseguda més de 150 minuts al dia.
Segons l’Observatori GOfit, determinats moments vitals influeixen en els hàbits esportius. El 57% de les usuàries reconeix que la maternitat o adopció d’un fill ha condicionat la seva relació amb l’exercici físic (el 43,9% viu en llars amb nens), mentre que un 51% assenyala que la recuperació d’una lesió o preocupacions de salut va ser un factor decisiu per a incorporar o reforçar la seva pràctica. Per part seva, un 36% identifica la transició a la jubilació com un moment clau per a apostar per un estil de vida més actiu.
L’estudi apunta també a la constància en l’activitat, les usuàries mantenen una mitjana de tres dies setmanals d’exercici intens en els centres esportius i tres dies d’activitat moderada fos d’ells, com caminar o practicar exercicis de mobilitat. El factor social i de comunitat també és rellevant, el 65% de les dones acudeix a classes dirigides, buscant la guia professional i la interacció amb altres participants.
Per a Alfonso Arroyo, Deputy CEO de GOfit, aquestes dades “confirmen que les dones lideren una nova aposta conscient per una salut més preventiva, equilibrada i humana, que dona resposta als reptes quotidians a través de l’esport i la cura”.
L’estudi també reflecteix que les dones representen actualment el 50% de la comunitat GOfit, consolidant-se com un motor de creixement i transformació del sector.