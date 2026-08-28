Un de cada quatre espanyols reconeix que deixa de reciclar envasos de vidre durant les vacances d’estiu, coincidint amb una de les èpoques de l’any en què se’n generen més residus.
El 27% dels espanyols reconeix que deixa de reciclar envasos de vidre durant les vacances d’estiu, segons l’estudi ‘Usos i actituds dels espanyols davant el reciclatge’, elaborat per Ecovidrio i publicat aquest mes de juliol. Aquesta relaxació dels hàbits coincideix precisament amb un dels períodes de major generació de residus de l’any, ja que durant els mesos d’estiu es concentra el 30% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús que es generen anualment a Espanya.
Entre els principals motius per abandonar temporalment aquest hàbit hi ha les dificultats associades al canvi de residència durant les vacances. El 38% dels qui deixen de reciclar assegura desconèixer on es troben els contenidors al seu lloc de destinació, mentre que el 13% assenyala la manca d’espai als allotjaments i un 12% apunta que la gestió dels residus depèn de tercers, com passa en hotels o apartaments turístics. A més, un 9% reconeix que deixa de fer-ho per mandra.
L’increment de l’activitat turística, el major consum fora de casa i la intensa activitat de bars i restaurants expliquen en part la major generació de residus de vidre durant aquesta època. En aquest context, l’hostaleria té un paper rellevant per avançar cap a un model d’economia circular i garantir la correcta separació dels envasos consumits fora de casa.
Les dades disponibles reflecteixen un elevat grau d’implantació d’aquestes pràctiques en el sector. El III Baròmetre sobre la Sostenibilitat Hostalera de les costes espanyoles d’Ecovidrio, realitzat el 2025 en prop de 14.000 establiments, assenyala que gairebé vuit de cada deu negocis apliquen mesures de sostenibilitat. La correcta gestió dels residus té una implantació del 85,3% i el vidre és la fracció més ben gestionada, amb un 97,2%, per davant de l’oli de cuina, el paper i cartró o els envasos lleugers.
Aquestes xifres es produeixen en un context en què Espanya manté nivells elevats de recuperació d’aquest material. El 2025, la taxa estimada de reciclatge d’envasos de vidre va arribar al 72,3%, per sobre de l’objectiu del 70% establert per a aquell any pel Reial decret d’envasos i residus d’envasos. En total, es van recuperar 1.042.834 tones de residus d’envasos de vidre.
El reciclatge i l’economia circular també adquireixen una rellevància especial per a sectors estretament vinculats a l’activitat hostalera, com el de les begudes espirituoses. En aquest sentit, segons l’‘Informe socioeconòmic 2025’ d’Espirituosos España, el sector manté taxes de valorització dels residus generats superiors al 99% i treballa en el desenvolupament d’envasos amb un major contingut reciclat i un menor impacte ambiental associat al transport. Amb això, es busca avançar cap a un model de producció més circular i eficient en l’ús dels recursos.