Dues de cada tres persones de la generació silver han millorat la seva autoestima amb l’edat

Dues de cada tres persones de la generació silver (d’entre 55 i 75 anys) sostenen que la seva autoestima ha millorat amb l’edat. El 91% afirma sentir-se bé o molt bé amb si mateixes i la meitat de les dones majors de 55 confessa sentir-se més valuosa que abans, després de superar rols i pressions socials, segons assenyala el primer estudi de la Càtedra BELSILVER Nebrija-L’Oréal Groupe en Comunicació, Imatge i Benestar de la Generació Silver, que analitza com perceben el seu benestar les persones en aquesta etapa de la vida, com valoren aspectes fonamentals de si mateixos (salut, benestar, actitud…) i quina és la seva opinió sobre la seva visibilitat en l’espai mediàtic i el seu paper en una societat de la qual es continuen considerant part activa.
Indica que aquesta etapa es viu des del reconeixement personal i la validació interna, especialment en la població femenina. A més, el 74% diu continuar aprenent i vol continuar contribuint. Precisament, els homes vinculen l’autoestima a continuar sent útils i actius, a través de voluntariat, assessories o cura familiar.
La recerca, que desenvolupa el concepte ‘Generació Infinita: Una vida sense límits (Benestar – Autoestima–Visibilitat)’ i es va presentar en la Facultat de Comunicació i Arts de la Universitat Nebrija, apunta que l’autoestima no sols es manté, sinó que tendeix a enfortir-se amb l’edat. Aquesta millora es relaciona amb l’autoconeixement, l’autonomia emocional i la superació de rols tradicionals. El 94% entén el benestar com un concepte integral que engloba els aspectes físic, mental i emocional.
L’estudi revela que fer-se major no significa retirada ni pèrdua de protagonisme, sinó una etapa vital plena, conscient i plena d’oportunitats. Els pilars del benestar que, majoritàriament, manifesten els membres d’aquesta generació són la salut física i autonomia, la salut mental i emocional, les relacions sòlides, la tranquil·litat econòmica i la capacitat per a disposar de temps per a projectes personals. L’autocura es viu com una cosa essencial i positiu, però persisteixen barreres emocionals i pràctiques.
Aquest contrast és clau per a entendre com interactuar de manera positiva amb aquesta generació: motivant-la emocionalment i evolucionant en la transmissió de conceptes convencionals de benestar i bellesa, que han d’evolucionar cap a un nou estil de comunicació que posi en valor atributs favorables al reforçament d’aquesta creixent autoestima, en la qual la cura personal deixa de ser una permanent lluita contra el pas del temps, per a convertir-se en una ajuda personalitzada i eficaç per a viure en plenitud una etapa plena d’estímuls gratificants.
Sosté que la generació silver viu la cura física, mental i emocional com una elecció conscient i no com una imposició estètica, sinó com a part del seu benestar integral. El 76% declara que gaudeix dels seus hàbits d’autocura i més del 70% vincula el benestar amb temps personal, exercici i salut emocional. Així, viure plenament significa llibertat, salut i relacions afectives, no absència d’arrugues.
D’altra banda, malgrat el seu nivell d’autonomia i satisfacció vital, la generació silver percep una clara falta de reconeixement social. Només el 23% sent que la societat tracta a la seva generació amb respecte i admiració. La majoria detecta indiferència o, la qual cosa és pitjor, condescendència, alguna cosa que manca de sentit davant aquesta generació ‘infinita’, que desafia les etiquetes i els cànons obsolets, per a afrontar la vida des d’una posició d’influència social i econòmica molt significativa, allunyada dels tòpics tradicionals.
Segons el parer dels consultats, l’edatisme segueix molt present en la societat actual, i es tradueix en una invisibilitat generalitzada que, quan tracta d’evitar-se, ja sigui en els mitjans, en la publicitat o, fins i tot, en el tracte institucional, degenera en una imatge grotesca i allunyada de la realitat: odien les etiquetes, vagin en la direcció que vagin, perquè sempre porten implícites connotacions pejoratives, ja siguin despectives, perquè infantilitzen o són embafadorament edulcorades.
Les dones de 55 a 75 anys són les responsables de la meitat de tot el consum femení de productes de bellesa a Espanya. Comptant amb tots dos sexes, la generació silver suposa el 28% de la població i és la que té un major poder adquisitiu. Representa el 60% del consum privat i el 25% del PIB.
“La que hem anomenat ‘Generació Infinita’ trenca estereotips, perquè el que ahir dèiem vellesa, avui es diu vida plena. Mai havíem tingut una generació amb tanta longevitat, salut i energia, i amb una capacitat inèdita de continuar aportant valor. La narrativa social i de marca ha de posar-se a la seva altura”, va afirmar Marta Perlado, directora de la Càtedra BELSILVER Nebrija – L’Oréal Groupe en Comunicació, Imatge i Benestar de la Generació Silver i degana de la Facultat de Comunicació i Arts de la Universitat Nebrija.
“La Generació Silver és un pilar fonamental de la nostra societat, font de talent i motor de consum per al nostre país, i mereix un reconeixement a la seva altura: més visibilitat, respecte i oportunitats per a continuar aportant. Com a líder de la indústria de la bellesa, en L’Oréal reafirmem el nostre compromís d’impulsar una bellesa inclusiva a qualsevol edat, fent costat a aquesta generació amb innovació, representació responsable i aliances com la Càtedra BELSILVER Nebrija – L’Oréal Groupe.” manifesta Juan Alonso de Llomes, President de L’Oréal Espanya i Portugal”.
Per part seva, Agustín Medina, soci fundador de Presidentex, va assenyalar que “cap altra generació ha tingut tanta experiència, perspectiva i temps, trencant els límits tradicionals de l’edat. Aquesta generació no sols aporta longevitat, sinó també una mirada diferent sobre la vida, amb la capacitat d’influir i transformar la societat”.
La realització de l’I Estudi de la Càtedra BELSILVER Nebrija–L’Oréal Groupe en Comunicació, Imatge i Benestar ha utilitzat un enfocament 360è que combina tres metodologies complementàries: quantitativa, amb una enquesta en línia a 1.000 persones representatives de la generació silver a Espanya; qualitativa, utilitzant el mètode ‘Cafè del Món’, una dinàmica innovadora que converteix el debat en un espai obert i horitzontal, on els participants dialoguen en un ambient col·laboratiu; i Intel·ligència Artificial, aplicada a l’anàlisi dels textos de les respostes obertes de l’enquesta. A través de processament de llenguatge natural, es van identificar emocions dominants, patrons de raonament i estils comunicatius. No es va aplicar a xarxes socials ni mitjans, sinó directament a les paraules dels mateixos participants, la qual cosa garanteix un enfocament fidel i centrat en l’experiència real.
En la realització de l’estudi han participat Presidentex, TolunaID, Inma Aragó, The ROOM Research & Solutions i Symanto Psychology AI, així com l’equip investigador assignat a la càtedra de la Facultat de Comunicació i Arts de la Universitat Nebrija