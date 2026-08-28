La companyia preveu obrir tres nous centres residencials a Gavà, Tenerife i Ourense entre el 2026 i el 2027 per respondre a l’augment de la demanda de serveis de cures derivat de l’envelliment de la població.
DomusVi continua avançant en la seva estratègia de creixement amb tres noves obertures residencials previstes en diferents punts del país: Gavà (2026), Tenerife i Ourense (2027). Aquest pla d’expansió, assegura, respon a una demanda creixent de serveis de cures com a conseqüència del progressiu envelliment de la població.
La ciutat de Gavà (Barcelona) comptarà amb un nou centre abans que acabi l’any, que se sumarà al que s’ha obert recentment a les Franqueses del Vallès, DomusVi Vallès Nord. DomusVi Gavà Ciutat tindrà prop de 7.000 metres quadrats i 120 places, a més d’àmplies zones enjardinades i espais concebuts per afavorir la convivència i l’atenció personalitzada. Està previst que l’obertura generi al voltant de 100 llocs de treball quan el centre assoleixi la plena activitat. A Catalunya, la companyia arribarà a 17 centres, 12 dels quals a la província de Barcelona.
A les Canàries, DomusVi, que ja disposa d’un centre residencial a la província de Las Palmas, ampliarà l’any vinent la seva presència amb un nou projecte residencial a Tenerife, reforçant així la seva capacitat assistencial en un territori marcat pel creixement de la població sènior i la demanda de recursos especialitzats.
La companyia també preveu obrir una residència a la ciutat d’Ourense durant l’any vinent, amb la qual arribarà a un total de 29 centres a Galícia.
Actualment, DomusVi compta a Espanya amb 143 residències i dona servei a més de 30.000 persones grans en centres de dia i residències, i a més de 124.500 persones en serveis d’entorn domiciliari. Amb aquesta previsió, la companyia arribarà l’any vinent a les 146 residències a tot Espanya.
DomusVi ha subratllat que ‘Humaniza’ és el seu model propi de cures, «que implementa en tots els seus centres i serveis, amb l’objectiu d’oferir una atenció més propera, que respongui als interessos i les voluntats de cada persona tenint en compte la seva trajectòria i el seu moment vital».
«Aquest enfocament prioritza l’autonomia, el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant espais més acollidors, equips multidisciplinaris i teràpies individualitzades. A més, es promou un diàleg actiu amb les famílies a través dels Consells de Família, presents ja en més de 100 centres», ha explicat.