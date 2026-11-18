Damm proporcionarà a la seva plantilla una targeta de restauració, a càrrec de la companyia, per consumir en bars i restaurants. Amb un equip de més de 6.300 persones, la cervesera aposta perquè siguin els seus propis empleats els qui contribueixin a dinamitzar l’activitat d’aquests establiments.
«Fa anys que acompanyem l’hostaleria perquè el seu èxit també és el nostre. Avui fem un pas més amb els qui són el motor de Damm, les nostres persones, que contribuiran de manera directa a enfortir el sector. Aquesta iniciativa és una manera senzilla de retornar a l’hostaleria allò que l’hostaleria ens dona cada dia», va explicar el director general de Damm, Jorge Villavecchia.
En un context de moderació del consum a l’hostaleria, aquesta acció complementa el suport que Damm ja presta al sector, al qual destina més de 120 milions d’euros anuals en equipament, mobiliari, manteniment i consultoria, a més d’oferir ajudes financeres a mida, condicionar terrasses i impulsar projectes que afavoreixen la digitalització i la sostenibilitat dels locals, van destacar des de la cervesera.
Una d’aquestes iniciatives sostenibles és ‘Segunda Vida Terrazas’, un projecte d’economia circular amb el qual la companyia recupera mobiliari de terrassa per reutilitzar-lo en altres establiments i que el 2025 va permetre rescatar més de 34.000 terrasses i cadires.
D’altra banda, contribueix a la digitalització del sector amb l’app ‘Bar Manager’, una eina amb la qual els professionals de l’hostaleria poden consultar els seus consums, sol·licitar assistència tècnica, contactar amb el seu gestor comercial i accedir a un servei gratuït de cartes digitals. Amb prop de 35.000 usuaris actius al tancament del 2025, l’aplicació s’ha consolidat com un canal de comunicació directa entre la companyia i els seus clients, van destacar.
Damm es posiciona d’aquesta manera com un soci estratègic per al sector i col·labora amb més de 100.000 clients de l’hostaleria, que cada any serveixen més de 1.300 milions de canyes de cervesa, en un sector clau per al país.
Segons dades del Ministeri d’Indústria i Turisme, Espanya compta amb més de 300.000 establiments d’hostaleria, que donen feina a 1,85 milions de persones i aporten el 6,7% del PIB nacional en valor afegit. El turisme actua com un dels seus grans motors, ja que la gastronomia i la restauració formen part central de l’experiència dels visitants. Espanya va tancar el 2025 amb un rècord de gairebé 96,8 milions de turistes internacionals que, segons l’INE, van gastar 134.700 milions d’euros, un 6,8% més que l’any anterior.
Amb aquesta iniciativa, Damm reafirma el seu compromís amb l’hostaleria i amb els seus professionals, conscient que el seu vincle amb el consumidor es construeix amb cada canya que se serveix, van defensar, i ho fa ara implicant-hi «els qui millor representen la companyia», les persones que formen el seu equip, van assenyalar des de la cervesera.