Cox completa una emissió històrica de 2.000 milions de dòlars als EUA

Cox ha completat amb èxit la seva primera emissió de bons en el mercat estatunidenc per un import de 2.000 milions de dòlars. Aquesta operació suposa l’entrada de Cox en el mercat de deute estatunidenc en format 144A/Reg S, un dels més selectius i exigents a nivell global, on l’accés està reservat a emissors amb escala, credibilitat i capacitat d’execució contrastada.
Donada la gran demanda rebuda, Cox ha incrementat la grandària de l’emissió dels 1.500 milions de dòlars inicials fins als 2.000 milions; amb bons amb venciments a 5 i a 10 anys i amb cupons de 7,125% i 7,75%, respectivament. L’emissió en la seva grandària inicial ha tingut una sobresuscripción per sobre de cinc vegades, amb la participació de més de 200 inversors institucionals de primer nivell, principalment americans i long *only. Després de l’assignació d’ordres, queden aproximadament 6.000 milions de dòlars de demanda pendents de satisfer, la qual cosa demostra el sòlid suport de la comunitat inversora americana.
La profunditat del llibre d’ordres, la qualitat dels inversors participants i la capacitat de la companyia per a augmentar la grandària de l’operació reflecteixen el fort suport del mercat a l’estratègia i al perfil financer de Cox. A més, aquest nivell de demanda, en un mercat altament selectiu i en un entorn geopolític d’alta volatilitat, posa de manifest el posicionament diferencial de Cox i l’atractiu del seu perfil de creixement i generació de caixa. L’operació va generar un interès sense precedents, sent una de les emissions de major grandària sobre actius d’Amèrica Llatina en la història del mercat estatunidenc de bons corporatius.
Amb aquesta emissió, Cox refinança aproximadament dos terços del crèdit pont de 2.650 milions de dòlars utilitzat per a l’adquisició d’Iberdrola Mèxic. El terç restant es troba ja totalment assegurat i garantit mitjançant un préstec a llarg termini (Term Lloen), en el qual ja participen les set entitats financeres que van liderar el finançament inicial, amb un venciment aproximat de cinc anys.
D’aquesta manera, a penes dues setmanes després del tancament de l’adquisició d’Iberdrola Mèxic (24 d’abril de 2026), la companyia haurà substituït íntegrament un finançament pont de curt termini per una estructura de deute a entre 5 i 10 anys, plenament alineada amb la generació de caixa i la capacitat de despalanquejament del negoci.
MÈXIC
L’adquisició d’Iberdrola Mèxic ha estat reconeguda pel mercat com una oportunitat singular per a Cox, en incorporar una de les plataformes energètiques més completes i millor posicionades del país.
Es tracta de l’única utility verticalment integrada a Mèxic, que combina una plataforma de generació de primer nivell —amb 3,9 GW diversificats tecnològica i regionalment i una vida mitjana dels actius superior a 27 anys— amb el principal subministrador qualificat del país, amb més del 25% de quota de mercat, permetent una integració real entre generació i subministrament.
Aquest model integrat permet optimitzar els marges en el negoci de generació i subministrament, eliminant els riscos inherents al mercat. És únic a Mèxic i suposa una diferència competitiva enfront de la resta de participants, presentant a més altes barreres d’entrada, tant en el negoci de generació com en el de subministrament.
La plataforma de subministrament compta a més amb una base comercial de més de 500 clients, majoritàriament amb grau d’inversió (investment grade), amb taxes de renovació superiors al 99%, nivells de morositat inferiors al 0,2% i contractes amb una vida mitjana superior a 7 anys, la qual cosa es tradueix en una elevada visibilitat d’ingressos.
Tot això en el context d’un mercat elèctric mexicà amb fonaments especialment sòlids, caracteritzat per una demanda creixent —amb previsió de duplicar-se cap a 2039— i una situació d’oferta estructuralment limitada.
Aquest posicionament, juntament amb un equip operador i gestor altament experimentat i una política financera estricta, permet a Cox comptar amb una plataforma amb generació de caixa estable i predictible, capaç de sostenir de manera orgànica el seu procés de despalanquejament i de capturar noves oportunitats de creixement.
El refinançament del crèdit pont i la integració d’Iberdrola Mèxic marquen un punt d’inflexió en l’evolució de Cox cap a un model de utility integrada. La companyia combina ara una plataforma de generació d’energia d’escala rellevant amb el seu negoci de concessions d’aigua, consolidant un perfil d’ingressos més diversificat, visible i recurrent.
En termes proforma, Cox hauria aconseguit un EBITDA de 750 milions d’euros en 2025, enfront d’aproximadament 225 milions d’euros sense l’adquisició, reflectint la incorporació dels actius mexicans. Després de l’operació, el negoci d’actius representa més del 90% del EBITDA proforma, reforçant el posicionament de Coix com a operador d’infraestructures d’energia i aigua amb fluxs de caixa recurrents i d’alta visibilitat.
Enrique Riquelme, President Executiu de Cox, va assenyalar que “la incorporació d’Iberdrola Mèxic i la nova estructura de capital reforcen significativament el nostre perfil operatiu i financer. Comptem amb una base de capital sòlida per a executar el nostre pla estratègic amb disciplina i continuar generant valor a llarg termini.”
PLA ESTRATÈGIC
Des de la seva sortida a bossa al novembre de 2024, Cox ha executat de manera consistent les principals fites del seu pla estratègic, incloent-hi l’expansió internacional del seu negoci concessional, el desenvolupament de la seva plataforma d’actius i l’adquisició d’Iberdrola Mèxic.
En paral·lel, la companyia ha reforçat el seu perfil financer, incloent-hi l’obtenció de ràting de grau d’inversió i l’accés a mercats internacionals, consolidant una política basada en la disciplina de capital, la visibilitat dels fluxs de caixa i enfortiment de la seva posició financera.
Nacho Moreno, CEO de Cox, va afegir que “l’execució d’aquesta operació en el mercat estatunidenc i el nivell de demanda reflecteixen el sòlid posicionament que Cox ha construït en un període molt curt de temps. No hi ha millor manera de debutar en el mercat americà, el més complicat d’accedir, que rebent 8.000 milions de dòlars de demanda, havent d’ampliar grandària, reduint el preu i tenint la capacitat de triar els inversors amb els quals compartirem el nostre camí cap al futur”, i va afegir: “En tot just dues setmanes, hem completat la transició des d’un finançament pont a una estructura de capital a llarg termini, amb el suport d’inversors i entitats financeres de primer nivell”.