Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, Cofares ha llançat l’espot «Donde otros no llegan», una iniciativa que busca visibilitzar la contribució dels seus prop de 12.000 socis, farmacèutics comunitaris, i reforçar el paper de la farmàcia com un element clau dins del sistema sanitari.
La campanya posa en relleu l’aliança entre la farmàcia comunitària i la distribució farmacèutica, destacant la capacitat de Cofares per garantir el subministrament i l’acompanyament a les farmàcies independentment de la seva ubicació, tant en entorns urbans com rurals.
«Com a única distribuïdora farmacèutica implantada a tot el territori nacional, la nostra excel·lència operativa ens permet arribar molt lluny per estar més a prop de les farmàcies, sense importar si estan ubicades en zones rurals o urbanes. Aquest Dia Mundial ens ha de servir per recordar la importància sociosanitària i assistencial dels farmacèutics en l’actual sistema sanitari», ha afirmat Eduardo Pastor, president de Cofares.
A més, el pròxim 23 de setembre, la Fundació Cofares presentarà el seu nou Pla Estratègic i una campanya conjunta amb Fad Juventud per potenciar la salut mental entre els joves i les seves famílies. Durant la mateixa jornada se celebrarà el I Summit «Experts en Salut», que abordarà la situació actual de la salut mental a Espanya i l’acompanyament emocional des de la farmàcia.