Cofares i la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia d’Espanya (Ranfe) han posat en valor el paper de la farmàcia comunitària i la distribució farmacèutica per fer front a l’augment de la cronicitat i l’envelliment de la població, dos dels principals reptes sociosanitaris i demogràfics del sistema sanitari.
Així s’ha destacat durant la taula de debat ‘La farmàcia davant el repte de la cronicitat i l’envelliment: innovació, adherència i continuïtat assistencial’, organitzada en el marc de la ‘Càtedra de Difusió i Divulgació Científica en l’Àmbit de la Salut’ impulsada per Cofares i la Ranfe.
La trobada ha posat el focus en un escenari marcat per l’envelliment progressiu de la població. A Espanya, més de 10 milions de persones tenen 65 anys o més i aquest grup ja representa més del 20% de la població. Davant d’aquesta realitat, els experts han destacat la creixent funció assistencial de la farmàcia comunitària en àmbits com l’acompanyament de les persones amb malalties cròniques, l’educació sanitària, el seguiment farmacoterapèutic i la millora de l’adherència als tractaments.
A més, Cofares ha destacat la importància d’una distribució farmacèutica eficaç per garantir la continuïtat assistencial i l’accés equitatiu als medicaments. La distribuïdora compta amb una xarxa de 48 centres repartits per Espanya, als quals se sumaran tres noves instal·lacions, que permet mantenir un estoc de seguretat a un màxim d’una hora de les farmàcies.