Casa ISDIN se suma a la celebració de Sant Jordi amb lectura, salut i experiències per al públic

El laboratori ISDIN ha celebrat Sant Jordi en el seu emblemàtic espai en Passeig de Gràcia, Casa ISDIN, amb una jornada que ha combinat literatura i divulgació en salut. La iniciativa ha comptat amb la participació de la ginecòloga i obstetra Marimer Pérez, que ha signat exemplars del seu llibre ‘No em deixis anar’, una obra en la qual repassa alguns dels casos més significatius de la seva trajectòria professional.
Amb l’objectiu de fomentar la lectura, ISDIN s’ha adherit a la campanya impulsada per Grupo Planeta “Fins als maniquins llegiran”, que ha omplert de llibres els aparadors de Passeig de Gràcia. La proposta s’ha completat amb el sorteig d’una selecció de títols i productes ISDIN.
“Som conscients del poder dels llibres per a conscienciar, educar i generar un impacte positiu en la societat. Per això, des de ISDIN volem fomentar aquest hàbit en un àmbit tan rellevant com el de la salut, on la prevenció i l’accés a la informació són clau”, va destacar Juan Naya, CEO de ISDIN.
Durant la jornada, els visitants també han pogut realitzar-se una anàlisi dermatològica personalitzada i rebre recomanacions adaptades a les necessitats específiques de la seva pell, incloent-hi consells de cura i rutines individualitzades. Aquesta iniciativa reforça el compromís de ISDIN amb la divulgació en salut dermatològica, acostant eines i coneixement per a promoure la cura de la pell.
La companyia va assenyalar que la seva aposta per la lectura i la divulgació s’emmarca en el seu compromís amb l’impuls d’iniciatives que generin un impacte positiu en la societat. En aquesta línia, la companyia promou projectes que utilitzen la narrativa i la creativitat com a eines per a sensibilitzar, educar i acostar hàbits de salut a la ciutadania.
Un exemple d’això és Skin Tales, el conte personalitzat desenvolupat per ISDIN amb intel·ligència artificial per a fomentar l’autoestima infantil, promoure l’empatia cap a la diversitat de pells i educar als més petits sobre la importància de la cura de la pell i la fotoprotección. Aquesta iniciativa reforça la voluntat de la companyia d’acostar la salut dermatològica a la població a través de formats innovadors, accessibles i amb vocació educativa.