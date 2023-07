Caldrien 2.035 nous arbres per compensar la producció de paperetes del 23-J

A les eleccions generals de 2019 es van imprimir prop de 375 milions de paperetes. Sota aquesta premissa i basant-se en una estimació de producció similar per a enguany, CO₂ Revolution, la startup dedicada al càlcul i compensació de petjada de carboni a través de la reforestació, ha calculat l’impacte d’aquesta fabricació en el medi ambient.

Per a això ha tingut en compte els principals factors que més petjada de carboni generen com la producció de paper, consum de tinta i impressió. CO2 Revolution estima que aquesta producció suposa una despesa de 818 tones en paper. Assumint que la producció de paper genera 0,92 tones de CO2 aproximadament, l’emissió de diòxid de carboni a l’aire d’aquesta quantitat suposa 754 tones de CO₂.

Per a conèixer la petjada de carboni la companyia compta amb un departament expert en càlcul per a comptabilitzar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, garantint la precisió dels mesuraments mitjançant la norma ISO 14064.

Una vegada calculada la petjada, la reforestació és actualment una manera òptima de compensar-la. D’aquesta manera CO2 Revolution ha fet una estimació de compensació basada en la seva experiència, tenint en compte diferents factors i centrant el seu càlcul en exemples reals de terrenys en els quals actualment opera.

Segons Juan Carlos Sesma de CO2 Revolution, “per a aquest càlcul cal tenir en compte moltes variables: ubicació de la repoblació; anys de permanència; tipus de repoblació; i densitats, espècies i proporcions òptimes a considerar. La nostra estimació s’assembla bastant a una plantació mixta de coníferes i frondoses que es podria fer a Galícia, territori on duem a terme més projectes. Així, per a compensar 754 tones de CO2 faria falta plantar uns 2.035 arbres en una superfície aproximada de 1,85 hectàrees i a una densitat de plantació inicial de 1100 p/ha.

Al llarg del període de permanència triat, 35 anys en aquest cas, seran necessaris una sèrie de tractaments en la massa amb els quals arribarem a una densitat objectiu de 900 p/ha corresponent-se aquesta densitat amb uns 1.665 arbres. Una vegada transcorreguts aquests 35 anys, aquesta massa haurà absorbit les tones necessàries per a compensar les emissions produïdes en aquest procés d’impressió de paperetes electorals”, assegura Sesma.

A més d’aquesta estimació, CO₂ Revolution ha presentat per a aquest càlcul el que seria el bosc idoni per a la plantació d’aquesta quantitat d’arbres. Per a una repoblació “tipus” a Galícia, on es realitzen la majoria dels seus projectes de compensació, triarien una repoblació mixta formada per coníferes (40%) i frondoses (60%) distribuïda de la següent manera: Pi marítim (Pinus pinaster subsp atlàntica) 40%; Roure carballo (Quercus robur) 20%; Bedoll (Betula sp.) 20%; i Majuelo o arç (Crataegus sp.) 20%.

CO2 Revolution és pionera en la regeneració de boscos amb un mètode revolucionari a nivell mundial, combinant la biotecnologia amb sistemes tradicionals, la qual cosa li permet reforestar grans extensions de terreny en hores i amb un baix cost. Presta servei a administracions i empreses que necessitin realitzar activitats de plantació en terrenys degradats i incendiats o tinguin el propòsit de compensar la seva petjada de carboni i posar en marxa estratègies de sostenibilitat.