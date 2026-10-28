Caldea, centre d’oci termal d’Andorra, està enllestint les obres de construcció de l’hotel i preveu rebre els primers hostes al desembre. La grua que ha servit tant per a les obres de substitució de la coberta com per a la construcció de l’hotel es retirarà la setmana vinent, mentre continuaran els treballs tècnics i d’interiorisme.
Segons va informar la companyia, l’obertura del Caldea Hotel suposarà un pas decisiu en l’evolució de Caldea cap a un model de complex integral, en què les aigües termals, l’allotjament, la gastronomia, l’esport i les experiències de benestar, com ara els tallers wellness i els espectacles amb acròbates, funcionaran de manera connectada. Per primera vegada, els visitants podran allotjar-se a l’interior d’una de les grans icones arquitectòniques del país i viure Caldea des d’una perspectiva més àmplia i immersiva, amb accés il·limitat a totes les instal·lacions de l’spa i del gimnàs.
El nou hotel tindrà 39 habitacions distribuïdes al llarg de 14 plantes, totes amb vistes panoràmiques sobre Escaldes-Engordany i les muntanyes del centre del país. L’oferta d’allotjament s’estructurarà en cinc categories, concebudes per oferir diferents experiències de confort i exclusivitat.
Hi haurà set Cozy Room, habitacions íntimes i acollidores d’uns 22 m², i catorze Comfort Room, més àmplies i confortables, de fins a 30 m². L’hotel també disposarà de quinze Deluxe Suite, d’entre 25 i 45 m², equipades amb banyera als peus del llit; tres Panoramic Suite, situades a les plantes superiors de la torre, amb superfícies d’entre 21 i 37 m², i una suite dúplex de 60 m² amb un balcó de 7,5 m², anomenada The Iconic Duplex, que coronarà l’edifici i oferirà una experiència d’allotjament singular.
L’allotjament s’integrarà directament en l’ecosistema de Caldea i es crearan paquets per oferir estades amb nous rituals d’evasió i activitats esportives. Caldea Hotel es posicionarà com un establiment lifestyle de quatre estrelles superior, amb una proposta concebuda perquè l’allotjament no funcioni com un element independent, sinó com una porta d’entrada a una experiència global de benestar i bona vida.
«Caldea sempre ha ofert una fórmula sui generis de viure el benestar, allunyada dels balnearis tradicionals. Amb el nou hotel fem un pas més: oferim la possibilitat d’allotjar-se a la torre, gaudir de l’spa i del gimnàs sense límits, desconnectar amb els tractaments més innovadors sense sortir de l’edifici i descobrir Andorra des de la mirada d’una marca amb una gran legitimitat per recomanar racons inexplorats», va explicar el director general de Caldea, Miguel Pedregal.
La torre de Caldea és un dels elements més reconeixibles del paisatge andorrà. Amb 80 metres d’altura, la seva silueta forma part de la identitat visual del país i ara inicia una nova etapa amb la incorporació de l’ús hoteler.
La transformació, concebuda per DATA Arquitectura, respecta l’essència original de l’edifici —marcada per la transparència, la llum i la connexió amb l’entorn— i la projecta cap a un nou ús. El repte ha consistit a convertir una arquitectura concebuda com a símbol en un espai d’estada, preservant alhora la singularitat que l’ha convertit en una de les imatges més representatives d’Andorra.
L’interiorisme, desenvolupat per LUV Studio, reinterpreta de manera contemporània materials vinculats al paisatge andorrà, com la pedra i la fusta, i incorpora transparències, efectes lumínics i referències a l’aigua per mantenir una continuïtat entre l’experiència de l’hotel i l’univers Caldea.
L’hotel disposarà d’un accés propi per la porta nord de l’edifici, independent de l’entrada a l’spa, però connectat amb la resta dels serveis del complex. Aquesta configuració permetrà als hostes viure Caldea com una experiència completa i fluida, amb l’allotjament com a punt de partida per descobrir el conjunt del centre.