El ‘bumping’, una de les tècniques més triades per robar en domicilis

El ‘bumping’, la relliscada o forçar finestres són algunes de les tècniques de robatori més utilitzades en intrusions en immobles, segons les dades de l’Observatori Securitas Direct.

Amb l’arribada de les vacances d’estiu, les sortides es multipliquen i moltes persones deixen les seves llars i aprofiten per a passar els dies de descans en segones residències i allotjaments turístics.

L’Observatori Securitas Direct, l’informe del qual ‘La seguretat en llars i negocis’ analitza les preocupacions i mesures de seguretat preferides dels espanyols, desgrana les tècniques de robatori més utilitzades en intrusions en immobles. L’informe mostra que, en habitatges, les intrusions se solen produir en immobles buits mitjançant l’ús d’eines bàsiques i aprofitant els descuits dels propietaris.

Els lladres solen ser menys organitzats i molt hàbils per a escalar o saltar tanques. Pel que fa a xalets o viles, aquests són la tipologia d’habitatge en les quals més intrusions es produeixen enfront dels pisos o apartaments, que registren menors ràtios d’intrusió.

Quant als mètodes més utilitzats en cas d’intrusió per tipologia d’habitatge, l’Observatori Securitas Direct ha detectat dues maneres d’actuació principals. En xalets i viles, els lladres grimpen per les façanes o tanques (coneguda com la tècnica ‘escalament’), que tallen amb tenalles per a accedir per finestres, terrats i balcons.

Pel que fa a pisos i apartaments, el ‘modus operandi’ més comú és forçar el pany, utilitzant diferents tècniques com ‘bumping” (una clau especial que entra en gran majoria de panys i aconsegueix que tots els pistons saltin alhora), “impressioning” (repliquen la forma de la clau), “espanyaportes” (per als panys més vulnerables i quan no s’ha tirat la clau) o el conegut com a “relliscada’ (quan no s’ha tirat la clau, amb una targeta de crèdit o radiografia entre la porta i el marc).

Consells

Davant aquest escenari, un 83% dels espanyols adopten mesures de seguretat per a protegir les seves llars i, de cara a anticipar-se als riscos, segons dades de l’esmentat informe.

Per això, experts en seguretat de Securitas Direct han elaborat un llistat de consells per a prevenir qualsevol incident i poder connectar amb la seva tranquil·litat durant les vacances d’estiu.

Entre les recomanacions està no deixar finestres obertes. És molt important comprovar que tots els accessos de la instal·lació estan completament tancats abans de sortir, ja que els intrusos podrien aprofitar descuits dels propietaris

També revisar l’estat de panys. Els panys de finestres i portes solen deteriorar-se amb el temps. Realitzar una revisió d’aquestes abans de deixar l’habitatge buit durant les vacances reforçarà la seva seguretat

Així mateix, és importnate no publicar informació sobre les vacances o sortides en xarxes sociales.se recomana tenir especial cura a l’hora de compartir detalls sobre sortides de viatge, pistes sobre desplaçaments o absències de manera pública

Els experts de la companyia recomanen també comunicar a Securitas Direct absències prolongades perquè els professionals de la seva Central Receptora d’Alarmes puguin saber-ho

Un altre consell és no deixar objectes de valor a la vista des de l’exterior. Un article d’alt cost, visible des de fora de la instal·lació, pot augmentar la temptació dels lladres a intentar una intrusió

A més, suggereixen deixar un aspecte d’instal·lació habitada durant l’absència, com alguna persiana pujada o demanar a un veí o conegut que reculli el correu de la bústia. “Seria ideal incloure algun automatisme que, per exemple, encengui o apagui les llums durant el dia i la nit per a simular activitat dins de l’habitatge”, expliquen.

També desviar les anomenades al mòbil perquè un telèfon que no deixa de sonar sense resposta és sinònim que no hi ha ningú a casa. Assegurar la il·luminació d’exteriors durant la nit és una altra de les propostes, així com activar l’alarma perquè assenyalen que comptar amb “una alarma amb la millor tecnologia i innovació i l’experiència dels professionals de Securitas Direct farà què, en cas que sigui necessari, els seus professionals puguin verificar el que està succeint en l’habitatge i avisar a les autoritats si fos necessari”.