B. Braun, companyia líder en tecnologia sanitària, ha presentat, durant la celebració del XV Congrés Nacional de la Societat Espanyola d’Electromedicina i Enginyeria Clínica (SEEIC), la seva proposta estratègica Integrated Solutions, una solució digital que integra els ecosistemes hospitalaris per a optimitzar la gestió, reforçar la seguretat del pacient i garantir entorns clínics més segurs des del punt de vista digital.
Aquesta innovació busca transformar la gestió hospitalària, passant de l’ús de productes individuals a integrar en únic sistema tots els elements necessaris per a un tractament, des dels dispositius mèdics i el programari fins a la gestió de dades, sota una arquitectura segura, interoperable i escalable. Entre aquestes solucions s’inclouen sistemes d’infusió intel·ligents, eines de cirurgia digital, com les torres de visualització quirúrgica de Aesculap, solucions de gestió d’actius i subministraments, i sistemes per a diàlisis que integren dades clíniques i de dispositius per a facilitar decisions terapèutiques segures i coordinades.
Amb aquesta estratègia, B. Braun reforça la seva posició com a actor clau en l’ecosistema sanitari i consolida el seu model MedTech integral, basat en innovació, digitalització i ciberseguretat, que busca acompanyar als hospitals en la seva transició cap a entorns més connectats, eficients i resilients.
“El congrés SEEIC és una plataforma ideal per a mostrar com la nostra visió MedTech integral està transformant l’atenció sanitària”, ha assenyalat Christoph Müller, conseller delegat de B. Braun España. “Des de B. Braun al costat de l’ecosistema sanitari espanyol desenvolupem solucions innovadores que combinen talent, tecnologia i proximitat industrial per a oferir eines que beneficiïn a pacients, professionals sanitaris i sistemes de salut”.
El Hub Digital de Barcelona de la companyia juga un paper clau en el desenvolupament d’aquestes solucions, impulsant projectes que integren intel·ligència artificial, programari sanitari i gestió avançada de dades. Aquestes capacitats permeten millorar l’eficiència hospitalària i reforçar la interoperabilitat i la seguretat dels sistemes clínics, contribuint a posicionar a Barcelona com un dels principals pols d’innovació en salut a Europa.