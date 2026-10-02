B. Braun i UNEIXES FC Barcelona s’uneixen per a impulsar l’esport adaptat i la inclusió

B. Braun ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con UNES FC Barcelona, entidad de referencia en el baloncesto en silla de ruedas. A través del convenio, la compañía de tecnología sanitaria contribuirá al desarrollo de iniciativas para facilitar la práctica deportiva de las personas con discapacidad y a utilizar el deporte como una herramienta de inclusión, desarrollo personal y sensibilización social.

B. Braun patrocinará el equipo de baloncesto en silla de ruedas de UNES FC Barcelona, un equipo mixto formado actualmente por diez deportistas, el 30% mujeres y el 70% hombres. También apoyará las actividades de la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas ES Sant Feliu de Llobregat, otro equipo mixto formado por diez deportistas, que ofrece un espacio de acercamiento al deporte adaptado y favorece el desarrollo personal, la autonomía y la participación social.

Además, el acuerdo incluye la adquisición de sillas de ruedas deportivas especializadas, así como material necesario para su mantenimiento y apoyo a los desplazamientos del equipo.

El convenio también contempla la organización de jornadas de sensibilización e inclusión en centros educativos, con las que está previsto llegar a más de 80 niños y niñas de 3º y 4º de Primaria. El objetivo es acercar al alumnado la realidad de las personas con discapacidad, utilizando el deporte como punto de encuentro para fomentar valores como la empatía, el respeto y la igualdad.

“Esta colaboración representa mucho más que un apoyo al deporte de competición. Significa apostar por un modelo de sociedad en el que todos los niños y niñas puedan descubrir la emoción de practicar deporte, sentirse parte de un equipo y desarrollar todo su potencial, independientemente de sus capacidades“, subrayó Jaume, Director Técnico del Unes FC Barcelona.

La alianza se enmarca en el compromiso social de B. Braun, centrado especialmente en la educación y diversidad, y refuerza la voluntad de generar un impacto positivo tanto en las personas como en la comunidad. Christoph Müller, consejero delegado de B. Braun España, afirmó que “la diversidad y la inclusión se construyen generando oportunidades para que todas las personas puedan participar y desarrollarse en igualdad de condiciones. El deporte es una herramienta extraordinaria para fomentar valores como el respeto, la empatía y la superación”.