Aznar i Felipe González, cara a cara a una jornada de Naturgy i l’IESE

Els expresidents del govern espanyol, José María Aznar i Felipe González compartiran aquest dimecres 12 d’abril una xerrada sobre el present i el futur del sector energètic. El debat forma part de les jornades ‘Energy Prospectives’ que organitzen la Fundació Naturgy i l’IESE Business School, arribant així a la 12a edició. La inauguració anirà a càrrec del president de Naturgy, Francisco Reynés, i estarà moderat per Nuria Mas, professora de l’IESE. ‘Energy Prospectives’, està orientat a una sèrie de converses d’alt nivell sobre les condicions econòmiques, tècniques i científiques que s’entreveuen per al futur del sector energètic. Per això, els organitzadors reuneixen figures reconegudes en l’àmbit internacional i nacional per la seva experiència, visió i coneixement del sector energètic, apropant-les a empresaris, reguladors, directius i acadèmics. A les sessions, que tenen lloc al campus de l’IESE de Madrid i després de les intervencions s’entaula un debat obert amb els assistents.

A les edicions celebrades al llarg del 2022, van participar els exministres Álvaro Nadal i Jordi Sevilla; KlausDieter Borchardt (assessor d’energia a la Unió Europea); Hannon Rasool (director adjunt de la Califòrnia Energy Commission); Luis de Guindos (exministre i vicepresident del Banc Central Europeu) i Christopher Pissarides (professor a la London School of Economics and Political Science), que van compartir la seva visió sobre la transició energètica des de diversos angles.

El sector energètic és clau en el desenvolupament de la societat, i les implicacions que té la seva evolució són enormes per a tots els sectors, des del purament industrial fins al més proper al consumidor final. La competitivitat és un altre dels factors que, sens dubte, es veuen afectats per l’evolució del sector energètic, i la seva importància en termes geoestratègics és igualment rellevant.