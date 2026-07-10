AP Institute | Universitat Nebrija llança el Programa de Direcció de Gabinets Polítics i Institucionals, la primera titulació a Espanya especialitzada en una funció clau per al funcionament d’institucions, partits, administracions públiques i empreses: la direcció de gabinets.
El programa, dirigit per José Luis Ayllón, exdirector del Gabinet del President del Govern i exsecretari d’Estat de Relacions amb les Corts, neix amb l’objectiu de professionalitzar una responsabilitat estratègica que, fins ara, s’ha après principalment a través de l’experiència directa en l’àmbit polític, institucional o corporatiu.
La nova titulació comptarà amb més de 30 professors i professores convidats, entre els quals hi ha referents de primer nivell com Joan Navarro, Manuel de la Rocha, Verónica Fumanal, Andoni Ortuzar, Carles Campuzano, Pilar Platero, Toni Aira, Félix Roldán, el general Ballesteros, Lucía Méndez, Ignacio Escolar i Begoña Villacís, a més d’alts càrrecs del Govern i professionals vinculats a l’alta direcció institucional, la comunicació estratègica i els afers públics.
“Les persones que treballen al gabinet d’un alt càrrec de qualsevol administració, institució o empresa són peces clau per a les seves respectives organitzacions i, per aquest motiu, és fonamental disposar d’una preparació molt àmplia en qüestions tan diverses com la gestió de les agendes, el coneixement del mapa institucional, la comunicació o l’elaboració d’uns pressupostos. Aquesta és, precisament, la idea que ha inspirat la preparació d’aquest programa, que abasta tots els aspectes del dia a dia d’un gabinet”, va assenyalar José Luis Ayllón, director del programa.
En un context polític i institucional cada vegada més complex, fragmentat i sotmès a una elevada velocitat en la presa de decisions, els gabinets s’han convertit en estructures essencials per ordenar la informació, anticipar escenaris, coordinar equips, gestionar prioritats i donar suport a les persones que ocupen posicions de responsabilitat pública o corporativa.
El programa abordarà de manera pràctica les principals dimensions del treball de gabinet: l’organització estratègica de l’agenda, la preparació de reunions, la relació amb els actors institucionals, la comunicació, la gestió de crisis, el seguiment parlamentari, la coordinació interna, l’elaboració de discursos i missatges, la lectura política del context i la presa de decisions sota pressió.
Per a Joan Navarro, president d’AP Institute, “la direcció de gabinet és una de les funcions més determinants i, alhora, menys sistematitzades de l’àmbit públic i institucional. Un bon gabinet no només acompanya un alt càrrec: ajuda a ordenar prioritats, anticipar problemes i millorar la qualitat de les decisions”.
La titulació s’adreça a professionals que treballen en gabinets polítics i institucionals, assessors, responsables de comunicació, perfils d’afers públics, consultors, càrrecs públics, tècnics d’administracions, professionals d’empreses i organitzacions, així com a totes aquelles persones que vulguin especialitzar-se en el funcionament intern dels equips que donen suport a líders institucionals i corporatius.