Els experts d’Àgora Diplomàtica destaquen i recomanen a l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, situat a Pozuelo de Alarcón; al Centre Mèdic Teknon, a Barcelona; i a l’Hospital Quirónsalud Marbella com a centres de referència per al cos diplomàtic acreditat a Espanya, per la seva qualitat assistencial i els seus protocols específics d’atenció a diplomàtics.
La selecció ofereix cobertura en tres àrees estratègiques: Madrid, on es concentra l’activitat de les ambaixades; Barcelona, amb una important presència consular i internacional; i Marbella, com a referència per al sud del país.
Els experts sanitaris d’Àgora Diplomàtica posen en valor la combinació d’excel·lència mèdica, tecnologia d’avantguarda i atenció personalitzada dels tres centres, així com els seus protocols específics per a atendre les necessitats de la comunitat diplomàtica. Aquests aspectes constitueixen el fonament de la seva recomanació per als representants diplomàtics acreditats a Espanya.
La incorporació de l’Hospital Quirónsalud Marbella amplia l’abast territorial d’aquesta selecció i reforça l’atenció a la comunitat diplomàtica en el sud del país, complementant l’oferta assistencial dels centres de Madrid i Barcelona.
Aquesta iniciativa s’emmarca en la labor d’Àgora Diplomàtica per a fomentar les relacions institucionals i la cooperació entre el cos diplomàtic i les principals entitats públiques i privades del país, facilitant l’accés a serveis de qualitat durant la seva estada a Espanya.