Acord comercial històric per al futbol professional femení

La Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) i LaLiga han arribat a un acord pel qual aquesta es converteix en agent comercial exclusiu de tots els drets i actius comercials i de patrocini de la LPFF durant, almenys, les pròximes 5 temporades. D’aquesta manera, LaLiga serà l’encarregada de comercialitzar, entre altres, el title sponsor de la competició, la pilota oficial, així com tot tipus de patrocinis oficials i llicències de la competició.

Segons va informar la Lliga Professional de Futbol Femení, aquest històric acord, que no inclou l’explotació dels drets audiovisuals que seran trets a licitació pública per la LPFF en els pròxims dies, reportarà, com a mínim, uns ingressos de 42 milions d’euros a la LPFF, “i permetrà afrontar els grans i il·lusionants reptes que es plantegen a nivell de desenvolupament i creixement de la competició, permetent a més dotar de recursos als clubs per a la millora les seves estructures de gestió i, amb això, la millora de les condicions de les futbolistes”.

“Es tracta, sens dubte, d’un dels acords comercials més importants de la història de l’esport femení a nivell mundial. LaLiga, considerada una de les propietats de major valor en la indústria de l’esport a nivell mundial, ha experimentat un creixement exponencial en els últims anys a tots els nivells, i molt especialment a nivell comercial, on LaLiga ha multiplicat per tres els ingressos comercials generats a nivell nacional i internacional”, va assegurar.

D’aquesta manera, LaLiga i la LPFF “ja treballen conjuntament en una ambiciosa estratègia amb l’objectiu d’incrementar el valor de la competició i desenvolupar un producte atractiu per a marques i fans”. En aquest sentit, “ja s’ha tancat un acord per a la pilota oficial de la competició que s’anunciés pròximament. De la mateixa manera, totes dues parts treballen i avançant en el que serà el primer title sponsor de la primera Lliga Professional Femenina de la Història”.

“Aquest acord confirma la decidida aposta i visió de la LPFF i els seus clubs per treballar amb l’objectiu de situar la màxima competició professional de futbol femení del nostre país com una referència a nivell mundial”, va assegurar la Lliga Professional de Futbol Femení.