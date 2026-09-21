Prop de 40.000 estudiants inicien el curs al Grup UAX. El nou curs estarà marcat per l’obertura del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, l’expansió de MIR Astúries, la consolidació d’UAX Mare Nostrum a Màlaga i l’impuls de la internacionalització i la formació en línia.
El Grup UAX ha informat que inicia el curs acadèmic 2026-2027 amb una comunitat de prop de 40.000 estudiants i una oferta formativa actualitzada que abasta des de la Formació Professional i la universitat fins al postgrau i la formació per a professionals a través de XTART, la Universitat Alfonso X el Sabio, UAX Mare Nostrum, el Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, The Valley i MIR Astúries.
Aquest nou curs està marcat per l’evolució de l’ecosistema educatiu que conforma el grup, amb la incorporació de noves fites com l’obertura del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, l’expansió de MIR Astúries, la consolidació d’UAX Mare Nostrum després del seu primer any d’activitat a Màlaga i l’impuls de la comunitat internacional i la formació en línia com a palanques de creixement.
Sota el concepte de «Lifelong Learning», el Grup continua ampliant la seva proposta formativa per cobrir les diferents etapes del desenvolupament professional de les persones, des de la incorporació al mercat laboral a través de la Formació Professional fins a l’especialització universitària i l’actualització de coneixements per a professionals.
NOVES ETAPES
La Universitat Alfonso X el Sabio inicia el curs amb una oferta acadèmica formada per 200 titulacions que cobreixen àrees d’alta demanda, com Salut i Esport, Business & Tech, Enginyeria o Educació. Durant aquest curs, la UAX continuarà reforçant la seva connexió amb empreses i institucions a través de més de 10.000 acords amb empreses i institucions, que permeten desenvolupar pràctiques professionals, projectes conjunts i experiències formatives vinculades a diferents sectors.
Segons ha indicat, aquesta aposta per una formació connectada amb l’entorn professional s’integra dins de la metodologia «UAXmakers», que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits a l’aula desenvolupant solucions a reptes reals juntament amb professionals d’organitzacions líders en innovació. Un complement essencial en la seva formació per sortir al mercat laboral amb les competències i habilitats clau en l’entorn laboral actual.
Juntament amb la formació universitària, XTART FP afronta el nou curs amb una oferta de Formació Professional orientada a impulsar l’ocupabilitat dels seus estudiants. Amb formacions certificades per organitzacions de prestigi en àrees com Informàtica Sanitària, Big Data i Intel·ligència Artificial, IA Aplicada al Màrqueting Digital o Especialista en Pacients Crítics, els seus programes incorporen formació pràctica i col·laboració amb companyies com Accenture, Caixabank Tech, HPE o Quirónprevención, facilitant l’adquisició de competències alineades amb les necessitats actuals del mercat.
The Valley continuarà desenvolupant programes de formació dirigits a professionals i empreses en àmbits com la tecnologia, la transformació digital, la innovació i el lideratge, per impulsar la innovació i capacitar professionals i organitzacions per liderar el canvi.
Per la seva banda, MIR Astúries, centre d’alt rendiment per a professionals sanitaris amb gairebé 40 anys d’història, consolidarà el seu model d’èxit en la preparació de metges per a l’examen MIR amb una actualització del seu campus virtual, la tecnologia algorítmica del qual fa possible un acompanyament personalitzat. Aquest, juntament amb el professorat, els continguts de qualitat i l’atenció individualitzada dels tutors i psicòlegs, permet als estudiants assolir el seu objectiu.
Una de les principals fites del curs 2026-2027 serà la posada en marxa del Centre Universitari Alfonso X el Sabio Astúries, que iniciarà les classes a principis d’octubre amb els graus de Medicina i Infermeria. El nou centre adscrit, situat a Oviedo, amplia la presència del Grup UAX en l’àmbit de la Salut amb un projecte universitari especialitzat que integra formació pràctica, simulació clínica avançada, Salut Digital i visió One Health. A més, comptarà amb la col·laboració d’hospitals, entitats sanitàries, empreses biosanitàries i centres de recerca de l’entorn asturià.
A Màlaga, UAX Mare Nostrum afronta el seu segon any consolidant un projecte universitari vinculat al desenvolupament del talent a la regió. El campus inaugurarà la segona fase de les obres a l’octubre, ampliant la seva comunitat d’estudiants fins a aproximadament 1.300 alumnes i amb una oferta formativa centrada en salut, esport, negocis, tecnologia i disseny.
Així mateix, MIR Astúries continua la seva expansió nacional i ha multiplicat les seves seus aquest curs, arribant ja a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Santiago, Bilbao, Màlaga, Còrdova i Saragossa, a més de la pròxima obertura de Granada.
INTERNACIONALITZACIÓ
La internacionalització i l’impuls al talent continuaran sent dos dels eixos del Grup UAX durant el curs actual. El grup compta actualment amb estudiants procedents de més de 70 països i manté acords amb 175 institucions internacionals, una xarxa que continuarà creixent aquest any amb nous programes de mobilitat, col·laboració i formació internacional.
A aquesta aposta per una comunitat universitària global s’hi suma el compromís del Grup UAX amb la identificació i el desenvolupament del talent, a través d’un ampli programa de beques i ajuts dirigit a estudiants amb expedients destacats, tant en l’àmbit local, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Villanueva de la Cañada, com en l’internacional, mitjançant acords amb entitats com l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI), l’Organisme Internacional de Joventut per a Iberoamèrica (OIJ) o altres institucions dels governs de Colòmbia o l’Equador.
A més, la Fundació Universitat Alfonso X el Sabio (FUAX) celebra aquest curs el seu 20è aniversari, amb una trajectòria vinculada a l’impuls d’iniciatives relacionades amb l’educació, la recerca i la contribució social. Coincidint amb aquesta celebració, la FUAX continuarà desenvolupant projectes a través de l’Oficina de Voluntariat i Cooperació al Desenvolupament, creada el curs passat per coordinar accions de voluntariat, cooperació i participació de la comunitat universitària juntament amb entitats socials.