Marta Torné y Llucià Ferrer han encantado a sus fans más curiosos, ya que han respondido a un cuestionario muy divertido sobre sus gustos y manías personales. La presentadora de Eufòria se ha atrevido con las preguntas del programa de Ràdio Flaixbac y, gracias a ello, hemos podido escuchar alguna que otra confesión. Por ejemplo, ha generado mucha curiosidad cuando reveló que el lugar más curioso donde ha dormido ha sido en casa de un famoso locutor y presentador catalán… No especificó cuál, así que todos se han quedado con ganas de saberlo. ¿Lo mejor? Que la estrella de Atrapa’m si pots ha tenido una experiencia similar: «Sí, yo también he dormido en casa de una presentadora muy conocida«.

También coinciden, ambos presentadores de TV3, en una confesión más espinosa: han tenido problemas con la policía. En el caso de Marta Torné, a raíz de la queja de los vecinos: «La policía vino a casa porque los vecinos se quejaron de la fiesta y del ruido que hacíamos…«. Él no quiso dar tantos detalles, pero sí dijo que también ha tenido alguna reprimenda de los agentes. Gracias a este video que han compartido en redes, además, hemos podido saber que no soportan a la gente «maleducada» y «intrusiva«. O, por ejemplo, que ella no soporta los platos con vísceras y que él recuerda haberlo pasado muy mal el día que lo obligaron a comer cerebros y riñones.

El momento más surrealista que han vivido Marta Torné y Llucià Ferrer en televisión

En este cuestionario, también quisieron mojarse sobre algunos momentos surrealistas que han vivido en televisión. Ellos, que llevan tantos años trabajando en primera línea, deben tener muchas anécdotas… Las dos que han elegido son muy buenas, ciertamente. Marta Torné confiesa que no esperaba que acabaría saliendo de fiesta con María Jiménez, pero así fue: «Coincidimos en un plató de Telecinco y, no sé cómo, acabé saliendo de fiesta por Madrid con ella hasta las mil. Fue absolutamente surrealista, pero tengo muy buen recuerdo».

¿Y Llucià Ferrer? Su anécdota es más angustiante: «Estábamos en un programa en directo en 8TV y, de repente, a una actriz a la que estaba entrevistando le vino la regla y no llevaba compresa. A media entrevista, tuvimos que disimularlo mucho por el desaguisado y lo mal que lo pasó, pobre. Pero son cosas de la vida, no pasa nada».

Ellos que están dentro del mundo televisivo, ¿cuál creen que es la mentira más típica que se dice entre presentadores? Marta reconoce que, más de una vez, ha mentido para quedar bien cuando se ha encontrado con algún compañero que ha estrenado programa: «Cuando lo ves, no te gusta nada, y luego te encuentras a su presentador y le dices que te ha gustado mucho y que estaba muy bien». Él, por su parte, explica que en Madrid se hace mucho eso de encontrarse con algún compañero de la televisión y decirle, de manera exagerada, que está «guapo, guapísima y estupenda» aunque os odiéis a muerte.

Marta Torné genera curiosidad con su respuesta | Instagram

Llucià Ferrer y Marta Torné confiesan haber tenido problemas con la policía | Instagram

Es habitual que se aproveche este momento para intentar descubrir si los famosos tienen alguna manía. En su caso, parece que sí. Marta ha revelado que, antes de hacer un directo o una obra de teatro, tiene que lavarse las manos muy bien antes de comenzar. ¿Y Llucià? En su caso, ha confesado que no puede ir al baño si no aprovecha el momento para leer el periódico: «Pero tengo que leer mucho, mucho y mucho«. Un conjunto de revelaciones que han hecho mucha gracia a sus seguidores.