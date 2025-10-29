El Plan de barrios y villas es el mecanismo para hacer efectiva la Ley 11/2022 de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas de Cataluña, una herramienta pensada con la voluntad de transformar el país a través de sus barrios y villas. Se destinarán unos 1.600 millones de euros entre los años 2025 y 2029, de los cuales 1.000 millones los aportará el Gobierno y el resto, los ayuntamientos.

El Plan supondrá una inversión en 120 programas de transformación física, transición ecológica o acción sociocomunitaria en diversas ciudades y pueblos catalanes con el objetivo de:

reducir las desigualdades territoriales y sociales

mejorar las condiciones de vida

garantizar el acceso equitativo a servicios básicos y vivienda digna

Actuaciones subvencionables

Los municipios podrán solicitar subvenciones para:

Transformaciones físicas (en el ámbito del urbanismo, la vivienda y la eficiencia energética e hídrica).

Transición ecológica (en actuaciones de emergencia climática, infraestructura verde urbana, servicios ambientales y economía circular).

Acción sociocomunitaria (en relación con la reducción de las desigualdades sociales, la equidad de género, salud y educación y economía y ocupación).

Áreas de atención especial

Podrán presentarse municipios, individualmente o agrupados, siempre que los barrios o áreas cumplan los criterios de área de atención especial. También pueden optar las entidades municipales descentralizadas afectadas por déficits urbanísticos, ambientales o sociales.

Los criterios para cumplir la condición de área de atención especial son: