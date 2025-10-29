El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029: què és i com s’hi poden presentar els ajuntaments
Redacció
29/10/2025 08:01

El Pla de barris i viles és el mecanisme per fer efectiva la Llei 11/2022 de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles de Catalunya, una eina pensada amb voluntat de transformar el país a través dels seus barris i viles. S’hi destinaran uns 1.600 milions d’euros entre els anys 2025 i 2029, dels quals 1.000 milions els aportarà el Govern i la resta, els ajuntaments.

El Pla suposarà una inversió en 120 programes de transformació física, transició ecològica o acció sociocomunitària en diverses ciutats i pobles catalans amb l’objectiu de:

  • reduir les desigualtats territorials i socials
  • millorar les condicions de vida
  • garantir l’accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne

Actuacions subvencionables

Els municipis podran demanar subvencions per:

  • Transformacions físiques (en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge i l’eficiència energètica i hídrica).
  • Transició ecològica (en actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular).
  • Acció sociocomunitària (en relació amb la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, salut i educació i economia i ocupació).

Àrees d’atenció especial

S’hi podran presentar municipis, individualment o agrupats, sempre que els barris o àrees compleixin els criteris d’àrea d’atenció especial. També hi poden optar les entitats municipals descentralitzades afectades per dèficits urbanístics, ambientals o socials.

Els criteris per complir la condició d’àrea d’atenció especial són:

  • Tenir una renda neta mitjana per persona inferior a la mitjana de Catalunya i assolir mínim 50 punts sobre 150 segons els indicadors objectius que fixa el decret.
  • Presentar homogeneïtat i continuïtat espacial, sigui en termes físics, morfològics o socioeconòmics.
  • La dimensió poblacional ha de ser raonable per garantir que les actuacions integrals siguin viables i efectives.

