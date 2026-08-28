El rey Harald V de Noruega ha muerto este viernes a los 89 años de edad después de ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre mientras lo trataban de la anemia hemolítica que padecía. Un cuadro clínico que en las últimas horas había empeorado y que finalmente lo ha llevado a la muerte. «Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald», ha anunciado la Casa Real de Noruega en un comunicado recogido por la Agencia Europa Press.

Harald V de Noruega llegó al trono en el año 1991 y desde hacía 11 días estaba ingresado por una retención de líquidos. Un ingreso que fue el principio del fin y que terminó con una degeneración de su estado de salud que lo ha llevado hasta la muerte. El trono de Noruega pasará ahora a manos del hasta ahora príncipe heredero Haakon.

Harald V de Noruega se casó en el año 1968 con Sonia Haraldsen después de conocerse a los 15 años y de una larga batalla con su padre, el rey Olaf V, para poder aprobar el matrimonio, ya que Haraldsen no pertenecía a la realeza. Cada año Harald V entregaba el Premio Nobel de la Paz y en los últimos años había impulsado cambios institucionales.

Imagen de archivo del rey Harald V de Noruega | Fredrik Varfjell / NTB / dpa – Only For Use In Spain (EUROPA PRESS)

Unos últimos años marcados por el mal estado de salud



Los últimos años de Harald V, quien era el decano de las casas reales europeas, estuvieron marcados por los recurrentes problemas de salud que requirieron que fuera ingresado al hospital en varias ocasiones. A principios de este 2026 tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna, en el año 2024 fue hospitalizado en Malasia por una infección junto con los diversos problemas respiratorios que ya arrastraba de años anteriores. Un frágil estado de salud que comenzó en el año 2003, cuando tuvo que ser intervenido por un cáncer de vejiga y en el año 2005 por una estenosis aórtica.