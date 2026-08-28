Vistas de ensueño y alta cocina: las terrazas romanas perfectas para tus noches de finales de verano y principios de otoño

Roma, la ciudad eterna, aún arde. El verano se nos escapa, pero el calor nocturno pide una despedida digna, una experiencia que quede grabada.

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que el verdadero espectáculo no está en la tierra, sino en el cielo? Sus siete colinas esconden un secreto definitivo, un truco para noches imprescindibles.

Prepárate para descubrir las terrazas más exclusivas de Roma. No son solo vistas; son auténticos templos de la alta cocina diseñados para detener el tiempo y regalarte micro-dosis de dopamina informativa.

La capital italiana aprovecha su orografía para ofrecernos una propuesta gastronómica diferente. Platos que presumen de cocina elaborada, cócteles de autor y vistas a monumentos que te dejarán sin aliento. (Nosotros ya estamos reservando el vuelo).

Terrazza Monti: El mirador del corazón comercial

En el corazón vibrante de la Via Nazionale, en la sexta planta del hotel The Glam, se esconde un tesoro: la Terrazza Monti. Un mirador privilegiado sobre un mar de tejados y antenas, con la estructura blanca del Altar de la Patria recortándose cerca.

La terraza se divide en un salón cerrado y un sector abierto con mesas altas, taburetes y butacas. Aquí, la música chill o pop de un DJ te envuelve mientras degustas una selección exclusiva de vinos de todo el país, muchos por copas gracias al sistema Coravin.

Los cócteles clásicos y de autor fluyen, acompañados de una buena provisión de destilados. ¿Para comer? El tartar de ternera es una apuesta segura, al igual que la parmesana de berenjena y albahaca o el bacalao a la mantequilla. Pura sabiduría italiana.

No te pierdas las pastas romanas auténticas: la gricia con queso pecorino y guanciale de carrillera es prácticamente una obligación. Los ravioles de parmesano con ragú y pistachos, o la clásica carbonara y el cacio e pepe, completan un menú que es un festival de sabores.

Circus Roof Garden: una ventana a la historia

Si buscas un viaje a la historia con un gusto exquisito, el restaurante Circus Roof Garden es tu solución definitiva. Es un balcón privilegiado sobre el Circus Máximus, el Templo de Vesta y otros sitios arqueológicos. Vistas que te dejarán sin aliento.

Su cocina es italiana, con un radar que se expande hacia otras regiones del Mediterráneo, y gira en torno a pastas, carnes y arroces. ¿El rango de precios? Entre 40 y 60 euros por persona. Un ahorro inteligente para una experiencia invaluable.

Entre los platos imprescindibles, el risotto con flores de calabacín, anchoas del Tirreno y bottarga del Lacio al Armagnac es una obra de arte. La carbonara o los tagliolini con gambas rojas de Ponza, alcaparras y aroma de lima son otras revelaciones culinarias.

Maio Restaurante & Rooftop Roma: elegancia sobre Trevi

En la última planta de las lujosas tiendas La Rinascente de Via del Tritone, el restaurante Maio Roma te ofrece unas panorámicas únicas del barrio de Trevi. Un diálogo perfecto con la sofisticada cocina elaborada por el chef Luca Seveso.

Platos de aspiraciones internacionales maridados con una selecta carta de vinos, provenientes tanto de grandes bodegas como de pequeños productores. (Un hallazgo oculto para los paladares más exigentes).

Este año, por primera vez, la terraza de Maio Roma abre de noche. Una oportunidad que no puedes dejar pasar para disfrutar bajo las estrellas.

Prueba el tonnarello alla gricia con higos asados, guanciale y romero, o el risotto a la milanesa con azafrán, flores de calabacín y crema de burrata. El raviolo relleno de conejo con gamba cruda es una apuesta atrevida y ganadora, un mar y montaña que sorprende.

Terraza Les Étoiles: La cúpula de San Pedro a tus pies

¿Quieres tener la Basílica de San Pedro a mano? Desde la terraza del Atlante Star Hotel, Les Étoiles es un mirador privilegiado desde donde distinguirás, con toda su elegancia, la cúpula. Una vista 360 grados de la capital italiana que es una auténtica maravilla.

Por las tardes, el bartender Riccardo Marinelli te ofrece un aperitivo recomendado con cócteles y platillos para picar, entre embutidos y quesos. (Un plan perfecto para antes de cenar, que nuestro bolsillo agradecerá por su calidad).

Los menús son fijos, con precios entre 75 y 160 euros. Aquí cada euro cuenta, y la calidad es indiscutible. La fregola con gamba rosa y setas, los cannelloncino con ricotta y queso pecorino, o el bacalao con sopa de patata son platos estrella que no olvidarás.

Masa Rooftop: homenaje al Mediterráneo con vistas

En el corazón del barrio de Santa Maria Maggiore, la terraza del Hotel Major nos regala Masa, un restaurante con vistas preciosas a la iglesia homónima. El chef Danilo Mancini rinde homenaje al Mediterráneo con platos innovadores originarios del Próximo Oriente y el Magreb.

Su horario es sorprendentemente amplio: desde la mañana hasta bien entrada la medianoche. Brunch, almuerzo, aperitivo, cena… una solución versátil para cualquier momento del día. Sus cócteles, basados en fermentaciones del Mediterráneo oriental, son una experiencia en sí mismos. (Un truco secreto para sorprender a tus acompañantes).

Para cenar, dos menús: 65 o 85 euros. El qamar (pasta con provolone, puerro y patata), la rishta (espaguetis con pescado del día) o la samaka (pescado de costa frito) son revelaciones culinarias que demuestran su apuesta por la cocina fusión.

El último gran plan para un final de verano inolvidable

Estas terrazas no son solo restaurantes. Son la culminación de una tendencia: la experiencia gastronómica elevada a arte, donde cada sentido se despierta. Una manera única de vivir la ciudad eterna con una perspectiva completamente diferente.

Pero atención: estamos a finales de verano y principios de otoño. Las plazas vuelan y la demanda es brutal. Estas noches mágicas tienen fecha de caducidad.

No dejes escapar esta oportunidad única. Acabas de descubrir la Roma más exclusiva, la que pocos conocen. Prepárate para vivir noches definitivas. Tu decisión de leer esto ha sido la más inteligente, ¿no crees?