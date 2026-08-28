Vistes de somni i alta cuina: les terrasses romanes perfectes per a les teves nits de finals d’estiu i principis de tardor

Roma, la ciutat eterna, encara crema. L’estiu se’ns escapa, però la calor nocturna demana un comiat digne, una experiència que quedi gravada.
Però, què passaria si et diguéssim que el veritable espectacle no és a terra, sinó al cel? Les seves set colines amaguen un secret definitiu, un truc per a nits imprescindibles.
Prepara’t per descobrir les terrasses més exclusives de Roma. No són només vistes; són autèntics temples de l’alta cuina dissenyats per aturar el temps i regalar-te micro-dosis de dopamina informativa.
La capital italiana aprofita la seva orografia per oferir-nos una proposta gastronòmica diferent. Plats que presumeixen de cuina elaborada, còctels d’autor i vistes a monuments que et robaran l’alè. (Nosaltres ja estem reservant el vol).
Terrazza Monti: El mirador del cor comercial
Al cor vibrant de la Via Nazionale, a la sisena planta de l’hotel The Glam, s’amaga un tresor: la Terrazza Monti. Un mirador privilegiat sobre un mar de teulades i antenes, amb l’estructura blanca de l’Altar de la Pàtria retallant-se a tocar.
La terrassa es divideix en un saló tancat i un sector obert amb taules altes, tamborets i butaques. Aquí, la música chill o pop d’un DJ t’envolta mentre degustes una selecció exclusiva de vins de tot el país, molts per copes gràcies al sistema Coravin.
Els còctels clàssics i d’autor flueixen, acompanyats d’una bona provisió de destil·lats. Per menjar? El tàrtar de vedella és una aposta segura, igual que la parmesana d’albergínia i alfàbrega o el bacallà a la mantega. Pura saviesa italiana.
No et perdis les pastes romanes autèntiques: la gricia amb formatge pecorino i guanciale de galtes és pràcticament una obligació. Els raviolis de parmesà amb ragú i festucs, o la clàssica carbonara i el cacio e pepe, completen un menú que és un festival de sabors.
Circus Roof Garden: una finestra a la història
Si busques un viatge a la història amb un gust exquisit, el restaurant Circus Roof Garden és la teva solució definitiva. És un balcó privilegiat sobre el Circ Màxim, el Temple de Vesta i altres llocs arqueològics. Vistes que et deixaran sense alè.
La seva cuina és italiana, amb un radar que s’expandeix cap a altres regions del Mediterrani, i gira al voltant de pastes, carns i arrossos. El rang de preus? Entre 40 i 60 euros per persona. Un estalvi intel·ligent per a una experiència impagable.
Entre els plats imprescindibles, el risotto amb flors de carbassó, anxoves del Tirrè i bottarga del Laci a l’Armanyac és una obra d’art. La carbonara o els tagliolini amb gambes vermelles de Ponza, tàperes i aroma de llima són altres revelacions culinàries.
Maio Restaurante & Rooftop Roma: elegància sobre Trevi
A l’última planta de les luxoses botigues La Rinascente de Via del Tritone, el restaurant Maio Roma t’ofereix unes panoràmiques úniques del barri de Trevi. Un diàleg perfecte amb la sofisticada cuina elaborada pel xef Luca Seveso.
Plats d’aspiracions internacionals maridats amb una selecta carta de vins, provinents tant de grans cellers com de petits productors. (Una troballa oculta per als paladars més exigents).
Aquest any, per primera vegada, la terrassa de Maio Roma obre de nit. Una oportunitat que no pots deixar escapar per gaudir sota les estrelles.
Tasta el tonnarello alla gricia amb figues rostides, guanciale i romaní, o el risotto a la milanesa amb safrà, flors de carbassó i crema de burrata. El raviolo farcit de conill amb gamba crua és una aposta atrevida i guanyadora, un mar i muntanya que sorprèn.
Terraza Les Étoiles: La cúpula de Sant Pere als teus peus
Vols tenir la Basílica de Sant Pere a tocar? Des de la terrassa de l’Atlante Star Hotel, Les Étoiles és un atalaia privilegiat des d’on distingiràs, amb tota la seva elegància, la cúpula. Una vista 360 graus de la capital italiana que és una autèntica meravella.
A les tardes, el bartender Riccardo Marinelli t’ofereix un aperitiu recomanat amb còctels i platets per picar, entre embotits i formatges. (Un pla perfecte per abans de sopar, que el nostre butxaca agrairà per la seva qualitat).
Els menús són fixes, amb preus entre 75 i 160 euros. Aquí cada euro compta, i la qualitat és indiscutible. La fregola amb gamba rosa i bolets, els cannelloncino amb ricotta i formatge pecorino, o el bacallà amb sopa de patata són plats estrella que no oblidaràs.
Masa Rooftop: homenatge al Mediterrani amb vistes
Al cor del barri de Santa Maria Maggiore, la terrassa de l’Hotel Major ens regala Masa, un restaurant amb vistes precioses a l’església homònima. El xef Danilo Mancini ret homenatge al Mediterrani amb plats innovadors originaris del Pròxim Orient i el Magrib.
El seu horari és sorprenentment ampli: des del matí fins ben entrada la mitjanit. Brunch, dinar, aperitiu, sopar… una solució versàtil per a qualsevol moment del dia. Els seus còctels, basats en fermentacions del Mediterrani oriental, són una experiència en si mateixos. (Un truc secret per sorprendre els teus acompanyants).
Per sopar, dos menús: 65 o 85 euros. El qamar (pasta amb provolone, porro i patata), la rishta (espaguetis amb peix del dia) o la samaka (peix de costa fregit) són revelacions culinàries que demostren la seva aposta per la cuina fusió.
El darrer gran pla per a un final d’estiu inoblidable
Aquestes terrasses no són només restaurants. Són la culminació d’una tendència: l’experiència gastronòmica elevada a art, on cada sentit es desperta. Una manera única de viure la ciutat eterna amb una perspectiva completament diferent.
Però atenció: estem a finals d’estiu i principis de tardor. Les places volen i la demanda és brutal. Aquestes nits màgiques tenen data de caducitat.
No deixis escapar aquesta oportunitat única. Acabes de descobrir la Roma més exclusiva, la que pocs coneixen. Prepara’t per viure nits definitives. La teva decisió de llegir això ha estat la més intel·ligent, no creus?