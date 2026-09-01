El equipaje «imposible»: así revolucionaron las primeras viajeras la forma de recorrer el mundo

El mundo moderno nos ha vendido la idea del viaje como una libertad absoluta, una odisea personal sin barreras. Pero esta imagen idílica oculta una verdad incómoda: durante siglos, viajar era una tarea casi imposible si eras mujer. No era solo la sociedad o las leyes; era el equipaje.

No hablamos de maletas perdidas o cargas excesivas en el aeropuerto. Hablamos de una carga literal, una barrera física y cultural que las obligaba a elegir entre su identidad y su sueño de explorar. Hoy, la facilidad de las maletas con ruedas nos parece natural, pero es el legado de una batalla silenciosa que hemos olvidado.

Estas pioneras no solo rompieron barreras sociales. Revolucionaron la logística personal, inventando estrategias de camuflaje y supervivencia que transformarían para siempre la forma de recorrer el planeta. Sus historias son un secreto de ingeniería de la atención que merece ser descubierto.

El disfraz invisible: cuando el cuerpo se convierte en maleta

Imaginad cruzar medio mundo sin que nadie sepa quién sois realmente. Jeanne Baret, una botánica del siglo XVIII, vivió esta realidad extrema. Quería embarcarse en la expedición de Louis-Antoine de Bougainville, pero la marina francesa tenía una norma inamovible: no mujeres a bordo.

¿Su solución? Disfrazarse de hombre. Durante tres años, fue «Jean Baret», recolectando plantas en tierras hostiles como la Patagonia. Fue ella quien descubrió la enredadera de flores moradas que hoy cubre medio planeta, la buganvilla, aunque lleva el nombre del capitán. Un error histórico que debemos corregir.

Su identidad fue descubierta en Tahití, algunos dicen que por la intuición de los isleños, otros que fue despojada a la fuerza por marineros. El resto de la tripulación ya lo intuía, pero calló. ¿Por qué? Porque «Jean» sabía más de botánica que todos ellos. Una verdad incómoda que pone en relieve su valía.

La carga más pesada no era su equipaje, sino el peso de las expectativas. Se atrevieron a ser visibles, ocultándose.

Casi un siglo después, en 1894, Annie Cohen emprendió una aventura no menos audaz. Esta vendedora de publicidad de Boston, conocida como Annie Londonderry, apostó a dos millonarios que ninguna mujer podía recorrer el mundo en bicicleta. ¿El problema? Ni siquiera sabía andar en bici.

Aprendió en cuatro días, a marchas forzadas, con un cartel de patrocinio colgado en el manillar. Comenzó con un uniforme «permitido»: un corsé y una falda larga. Pero duró poco. Pronto los sustituyó por unos pantalones bajo una falda corta, experimentando una nueva libertad y una «igualdad con los hombres» que nunca había sentido. Un cambio revolucionario que inspiró a muchas otras mujeres.

El arte de la supervivencia: menos es más (o más es imprescindible)

La noción de equipaje para estas mujeres variaba desde el absoluto minimalismo hasta la carga máxima. Nellie Bly, la periodista que en 1888 propuso dar la vuelta al mundo, es el ejemplo perfecto del «menos es más». Su director, con un tono paternalista, le dijo que era inviable para una mujer sola, con tanto equipaje.

La respuesta de Bly fue un farol que cambió la historia: «Envíe al hombre, que yo salgo hoy mismo por otro diario y le gano». Viajó con un vestido, un abrigo y un bolso de mano. Tardó 72 días, 6 horas y 11 minutos, una hazaña que se convirtió en un concurso viral para su diario.

Su rival, Elizabeth Bisland, que viajaba en sentido contrario para Cosmopolitan, llevó un equipaje un poco más voluminoso. Dos vestidos, media docena de corsés ligeros y uno de noche de seda. Pero su auténtico truco eran los cientos de horquillas y alfileres. Sin ellas, en el siglo XIX, una mujer «se descomponía por partes»: el cabello, el cuello, el ala del sombrero.

Su baúl no dejaba de crecer con las necesidades del camino. Llegó cuatro días más tarde que Bly, sin saber que había sido engañada para que perdiera el barco más rápido. Una pérdida de tiempo y de fama.

El verdadero equipaje de las pioneras no se medía en kilos, sino en el valor de desafiar cada convención.

Quince siglos antes, Egeria, una monja del siglo IV de la actual Galicia, ya resolvía el dilema del equipaje con una simplicidad sorprendente. Sus cartas para sus «venerables señoras» de la comunidad eran su equipaje. Viajó desde el extremo occidental de Europa hasta Tierra Santa, anotándolo todo.

Era, según escribió de sí misma, satis curiosa. La primera escritora hispana de la historia escribía en el latín de la calle. Su cuaderno estuvo perdido durante siglos, hasta que en 1884 fue encontrado cosido a un tratado de teología. Una joya histórica que nos recuerda el poder de la palabra.

La dama y la exploradora: cargas incompatibles

No todas las mujeres buscaban minimizar. Gertrude Bell, exploradora del desierto mesopotámico a principios del siglo XX, resolvió el conflicto del equipaje de una manera radicalmente diferente: cargando con todo. Pistolas, rifles, una bañera de lona, una mesa, ollas, provisiones, sábanas, vajilla, un juego de té de porcelana y cubertería de plata.

Su caravana parecía una casa de campo ambulante. Cargó su faceta de exploradora y la de dama victoriana en el mismo baúl, por territorios donde ningún hombre de su clase social se habría atrevido a ir solo. De niña, había escrito que quería visitar un museo, pero que nadie la llevaba. Si fuera un chico, iría cada semana. Un clamor por la igualdad que se hizo realidad a su manera.

Fue la primera mujer con matrícula de honor en Historia Moderna por Oxford, aunque la universidad no otorgaba títulos a las mujeres entonces. Lawrence de Arabia decía que ella, por ser mujer, por su energía y su temeridad, lograba de cualquier oficial lo que se propusiera. Su equipaje era una declaración de intenciones.

Un equipaje aún menos visible fue el que cargaron las hermanas escocesas Agnes y Margaret Smith. Su padre, sin hijos varones, las educó como a chicos, con una condición: las llevaría a cualquier país cuya lengua aprendieran. Aprendieron más de 12. Su viaje era el del conocimiento.

En febrero de 1892, en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, Agnes distinguió bajo un devocionario una escritura más antigua y borrosa. Era uno de los evangelios más antiguos conservados en siríaco. Regresaron con una cámara y lo fotografiaron hoja por hoja. Cambridge, la ciudad donde vivían, nunca les concedió un título. Otras universidades lo hicieron, honoríficamente.

Hoy, vemos maletas con ruedas cruzar los controles del aeropuerto sin que nadie pida una carabina o busque alfileres. Nuestro viaje es más fluido, más libre, gracias a estas mujeres. Su lucha nos dio la libertad de no tener que camuflarnos, de explorar sin miedo a la carga.

Pensar en ellas nos recuerda que la verdadera revolución no siempre se ve en los titulares. Estas pioneras abrieron el camino, con cada paso, cada disfraz, cada objeto imprescindible. Quizás solo preguntarían: ¿por qué se tardó tanto en entenderlo?