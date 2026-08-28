El rincón de Jaén donde David Broncano fue feliz: «Éramos niños Mowglis, me pasaba el día subido a un árbol»

Todos buscamos ese lugar donde fuimos realmente libres. Nuestro paraíso perdido, la infancia sin filtros. Pero, ¿qué pasa si ese rincón casi olvidado moldea el carácter de una de las personalidades más originales de la televisión actual?

Antes de los millones de followers, de las bromas virales y de los platós de Madrid, hay una historia. Una que pocos conocen, pero que lo explica todo. Un regreso a la esencia, a la vida sin prisas ni pantallas. Ahí se esconde la clave de su éxito y su autenticidad.

Este lugar secreto es Orcera, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Allí, entre pinos y con el río Amurjo de fondo, creció David Broncano, el presentador de «La Resistencia». Él mismo lo dice: un paraíso. Un descubrimiento que cambiará tu percepción sobre el origen de su humor.

El secreto de una infancia libre

La historia comienza en el año 1984, cuando Broncano nace en Galicia. Pero apenas siendo un bebé, sus padres, madrileños, tomaron una decisión radical. Eligieron Orcera, en la Sierra de Segura, para criar a sus hijos. No por trabajo, ni por obligación familiar. Fue una elección consciente, una apuesta por una vida diferente.

Él mismo lo ha explicado varias veces. Criarse en un pueblo, en libertad y lleno de naturaleza, tiene ventajas incalculables para la formación del carácter. La calma, el espacio abierto, el contacto con la tierra. Una fórmula que hoy muchas familias buscan desesperadamente.

Nosotros siempre decimos que la libertad de la infancia rural es un tesoro que muchos niños de hoy no conocen. Broncano lo vivió.

Imagina un niño pasando horas fuera de casa, sin horarios estrictos. Broncano, jugando con los amigos en el campo. Así eran los días de Broncano, que recuerda aquella época con una felicidad total. «Éramos niños Mowglis. Yo me pasaba todo el día subido a un árbol», confesó en una entrevista. Una imagen poderosa, de una infancia auténtica y libre.

Pero la huella de Orcera no se limita solo a la infancia de David. La familia mantuvo un fuerte vínculo con el pueblo. Sus padres continúan viviendo allí, y su hermano, Daniel Broncano, es un reconocido músico. Daniel es el fundador del festival Música en Segura, un evento cultural que ya es un referente en la sierra. Un claro ejemplo de cómo la conexión con la tierra puede generar proyectos innovadores y exitosos.

Matías Arroyo, director del IES Gandhi de Orcera, fue testigo directo. Conoció a David y Daniel cuando estudiaban allí la ESO. Él los recuerda como buenos estudiantes en un instituto pequeño y casi nuevo. El hermano, Daniel, incluso fue campeón de Jaén y Andalucía en la Olimpiada Matemática Thales. Un detalle que nos muestra una familia con inquietudes y una clara orientación al conocimiento. Su madre, Isabel, también fue profesora de matemáticas y directora del centro durante ocho años. Una historia de conexión profunda con la comunidad educativa local.

Esta infancia alejada de las prisas de la ciudad, sin trayectos constantes ni la vigilancia urbana, fue esencial para forjar su carácter. Broncano vivió una época en la que el campo formaba parte del día a día. (No tenían olivos propios, como ha bromeado él, ya que sus padres no eran de allí, pero la naturaleza era su patio de juegos).

Orcera: el pasado marítimo de un pueblo de montaña

Pero Orcera es mucho más que la cuna de un presentador. Su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es el espacio protegido más extenso de España y el segundo de Europa. Hablamos de más de 214.000 hectáreas de pinos, rocas y ríos. Un paraíso para la biodiversidad que muchos descubren por primera vez.

El pueblo esconde una historia sorprendente. Durante siglos, Orcera dependió de Segura de la Sierra. Pero en 1748, Fernando VI la designó sede de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra. (Sí, nosotros también alucinamos con un «puerto» en Jaén, en el corazón de la península). El nombre no era por barcos navegando por la zona, sino por los pinos que la rodeaban. El Ministerio de Marina controlaba desde allí la tala y el transporte de la madera para los astilleros españoles. La madera de esta sierra fue clave para la construcción naval durante décadas.

Esta administración marítima desapareció en 1836. Solo un año después, Orcera logró su independencia. Hoy, el Centro de Interpretación de la Provincia Marítima recuerda este pasado singular. También encontramos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, reconstruida en 1817, y las Torres de Santa Catalina, de raíz renacentista. Un auténtico tesoro histórico en pleno interior que merece ser explorado.

Un paraíso natural con la piscina más grande de Europa

Y por si fuera poco, cerca del núcleo urbano se encuentra la piscina natural de Amurjo. Con 85,52 metros de largo por 19 de ancho, es considerada la piscina natural más grande de Europa, según fuentes turísticas oficiales. Sus aguas, que provienen directamente del río, se mantienen frescas incluso en los días más calurosos de agosto. Un truco definitivo para combatir el calor del verano, que la convierte en un punto de atracción imprescindible.

Más allá de la piscina y el propio núcleo urbano, el municipio se abre a aldeas como Valdemarín o La Hueta. Senderos que ascienden hacia Peñalta y valles como el del río Trujala. Es un territorio pensado para recorrer sin prisas, para conectar realmente con la naturaleza. Un auténtico refugio para quienes buscan desconexión.

Un futuro a defender: el llamado a la acción

La decisión de los padres de Broncano resuena con la nueva tendencia de la «despoblación positiva». Este movimiento busca la calidad de vida, la conexión con la naturaleza, lejos del estrés urbano. Orcera es un ejemplo vivo de cómo la vida de pueblo puede ofrecer una infancia y una vida adulta plena y auténtica. Un modelo a seguir para muchas familias que replantean su futuro.

Pero no todo son idílicos paisajes. Broncano ha señalado un problema urgente: las malas comunicaciones de la provincia. Jaén sufre por la falta de tren y por las infraestructuras. Una lucha imprescindible para no dejar morir estos rincones de España, que ofrecen tanto. Visitar Orcera ahora es más que turismo; es un acto de apoyo a una forma de vida que corre peligro.

La Sierra de Segura es también sinónimo de gastronomía contundente. Platos pensados para soportar el frío del invierno y las largas jornadas de trabajo en el campo. Los andrajos, un guiso de caza o conejo con trozos de masa de harina; el ajoharina, preparado con patata, pimiento rojo y ajo; o los galianos, otro guiso de caza con torta. Recetas sencillas, poco preocupadas por salir bien en una foto, pero que te conectan con la tierra y su saber ancestral.

Hemos descifrado el secreto de la felicidad de Broncano. No se trata de fama ni de grandes ciudades. Se trata de un lugar donde la libertad era la única regla, de la conexión con la tierra. Ahora ya sabes dónde encontrar esa autenticidad que tanto anhelamos. (Y quizás encuentres tu propia infancia Mowgli, ¿quién sabe?)