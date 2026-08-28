El racó de Jaén on David Broncano va ser feliç: «Érem nens Mowglis, em passava el dia pujat a un arbre»

Tots busquem aquell lloc on vam ser realment lliures. El nostre paradís perdut, la infància sense filtres. Però, què passa si aquell racó gairebé oblidat modela el caràcter d’una de les personalitats més originals de la televisió actual?
Abans dels milions de followers, de les bromes virals i dels platós de Madrid, hi ha una història. Una que pocs coneixen, però que ho explica tot. Un retorn a l’essència, a la vida sense presses ni pantalles. Allà s’amaga la clau del seu èxit i la seva autenticitat.
Aquest lloc secret és Orcera, un petit poble de la província de Jaén. Allà, entre pins i amb el riu Amurjo de fons, va créixer David Broncano, el presentador de “La Resistencia”. Ell mateix ho diu: un paradís. Un descobriment que canviarà la teva percepció sobre l’origen del seu humor.
El secret d’una infància lliure
La història comença l’any 1984, quan Broncano neix a Galícia. Però amb prou feines un bebè, els seus pares, madrilenys, van prendre una decisió radical. Van triar Orcera, a la Serra de Segura, per criar els seus fills. No per feina, ni per obligació familiar. Va ser una elecció conscient, una aposta per una vida diferent.
Ell mateix ho ha explicat diverses vegades. Criar-se en un poble, en llibertat i ple de natura, té avantatges incalculables per a la formació del caràcter. La calma, l’espai obert, el contacte amb la terra. Una fórmula que avui moltes famílies busquen desesperadament.
Nosaltres sempre diem que la llibertat de la infància rural és un tresor que molts nens d’avui no coneixen. Broncano ho va viure.
Imagina un nen passant hores fora de casa, sense horaris estrictes. Brontanyat, jugant amb els amics al camp. Així eren els dies de Broncano, que recorda aquella època amb una felicitat total. “Érem nens Mowglis. Jo em passava tot el dia pujat a un arbre”, va confessar en una entrevista. Una imatge potent, d’una infància autèntica i lliure.
Però l’empremta d’Orcera no es limita només a la infància de David. La família va mantenir un fort vincle amb el poble. Els seus pares continuen vivint-hi, i el seu germà, Daniel Broncano, és un reconegut músic. Daniel és el fundador del festival Música en Segura, un esdeveniment cultural que ja és un referent a la serra. Un clar exemple de com la connexió amb la terra pot generar projectes innovadors i d’èxit.
Matías Arroyo, director de l’IES Gandhi d’Orcera, va ser testimoni directe. Va conèixer David i Daniel quan estudiaven allà l’ESO. Ell el recorda com un bon estudiant en un institut petit i gairebé nou. El germà, Daniel, fins i tot va ser campió de Jaén i Andalusia en l’Olimpíada Matemàtica Thales. Un detall que ens mostra una família amb inquietuds i una clara orientació al coneixement. La seva mare, Isabel, també va ser professora de matemàtiques i directora del centre durant vuit anys. Una història de connexió profunda amb la comunitat educativa local.
Aquesta infància allunyada de les presses de la ciutat, sense trajectes constants ni la vigilància urbana, va ser essencial per forjar el seu caràcter. Broncano va viure una època en què el camp formava part del dia a dia. (No tenien oliveres pròpies, com ha bromejat ell, ja que els seus pares no eren d’allà, però la natura era el seu pati de jocs).
Orcera: el passat marítim d’un poble de muntanya
Però Orcera és molt més que el bressol d’un presentador. El seu terme municipal es troba dins del Parc Natural de les Sierras de Cazorla, Segura i Las Villas. És l’espai protegit més extens d’Espanya i el segon d’Europa. Parlem de més de 214.000 hectàrees de pins, roques i rius. Un paradís per a la biodiversitat que molts descobreixen per primera vegada.
El poble amaga una història sorprenent. Durant segles, Orcera va dependre de Segura de la Sierra. Però el 1748, Ferran VI la va designar seu de la Província Marítima de Segura de la Sierra. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb un “port” a Jaén, al cor de la península). El nom no era per vaixells navegant per la zona, sinó pels pins que l’envoltaven. El Ministeri de Marina controlava des d’allà la tala i el transport de la fusta per als drassanes espanyols. La fusta d’aquesta serra va ser clau per a la construcció naval durant dècades.
Aquesta administració marítima va desaparèixer el 1836. Només un any després, Orcera va aconseguir la seva independència. Avui, el Centre d’Interpretació de la Província Marítima recorda aquest passat singular. També hi trobem l’Església Parroquial de Nostra Senyora de l’Assumpció, reconstruïda el 1817, i les Torres de Santa Catalina, d’arrel renaixentista. Un autèntic tresor històric en ple interior que mereix ser explorat.
Un paradís natural amb la piscina més gran d’Europa
I per si no fos poc, a prop del nucli urbà hi ha la piscina natural d’Amurjo. Amb 85,52 metres de llargada per 19 d’ample, és considerada la piscina natural més gran d’Europa, segons fonts turístiques oficials. Les seves aigües, que provenen directament del riu, es mantenen fresques fins i tot als dies més calorosos d’agost. Un truc definitiu per combatre la calor de l’estiu, que la converteix en un punt d’atracció imprescindible.
Més enllà de la piscina i el propi nucli urbà, el municipi s’obre a llogarets com Valdemarín o La Hueta. Sendes que ascendeixen cap a Peñalta i valls com la del riu Trujala. És un territori pensat per recórrer sense presses, per connectar realment amb la natura. Un autèntic refugi per als qui busquen desconnexió.
Un futur a defensar: la crida a l’acció
La decisió dels pares de Broncano ressona amb la nova tendència de la “despoblació positiva”. Aquest moviment busca la qualitat de vida, la connexió amb la natura, lluny de l’estrès urbà. Orcera és un exemple viu de com la vida de poble pot oferir una infància i una vida adulta plena i autèntica. Un model a seguir per a moltes famílies que replantegen el seu futur.
Però no tot són idíl·lics paisatges. Broncano ha assenyalat un problema urgent: les males comunicacions de la província. Jaén pateix per la falta de tren i per les infraestructures. Una lluita imprescindible per no deixar morir aquests racons d’Espanya, que ofereixen tant. Visitar Orcera ara és més que turisme; és un acte de suport a una forma de vida que corre perill.
La Serra de Segura és també sinònim de gastronomia contundent. Plats pensats per suportar el fred de l’hivern i les llargues jornades de feina al camp. Els andrajos, un guisat de caça o conill amb trossos de massa de farina; l’ajoharina, preparada amb patata, pebre vermell i all; o els galianos, un altre guisat de caça amb truita. Receptes senzilles, poc preocupades per sortir bé a una foto, però que et connecten amb la terra i el seu saber ancestral.
Hem desxifrat el secret de la felicitat de Broncano. No es tracta de fama ni de grans ciutats. Es tracta d’un lloc on la llibertat era l’única regla, de la connexió amb la terra. Ara ja saps on trobar aquella autenticitat que tant anhelem. (I potser hi trobes la teva pròpia infància Mowgli, qui sap?)