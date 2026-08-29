Els hermanos Adrià: el modesto rincón de Girona desde donde cambiaron la gastronomía mundial

Un rincón gerundense cambió para siempre la historia de la gastronomía mundial. Nos referimos a una pequeña cala de la Costa Brava que, sin saberlo, escondía un secreto culinario. Allí se gestaba una revolución que impactaría todo el planeta.

Muchos llegaron allí por carreteras sinuosas, serpenteando entre pinos con vistas al Mediterráneo. Buscaban solo una buena comida. Pero lo que encontraron en Cala Montjoi superaba cualquier expectativa. Un lugar donde la gastronomía no era solo comida, era una experiencia transformadora.

Hablamos de elBulli, el modesto chiringuito de playa que se convirtió en un auténtico templo. Fue el hogar de los hermanos Adrià, Ferran y Albert, autores de una revolución sin precedentes. Un impacto que hoy todavía resuena en las cocinas de medio mundo.

Este legendario establecimiento, hoy un museo imprescindible, comenzó en los años sesenta. Un matrimonio alemán, Hans y Marketta Schilling, lo fundaron como un simple bar de playa. Incluía un minigolf y lo llamaron «bulli» por sus perros.

Nadie podía imaginar entonces que ese rincón se transformaría, gracias a la visión de los hermanos de L’Hospitalet, en el restaurante más influyente del planeta. Su trayectoria justifica de sobra los años de éxito y galardones. Un cambio radical desde la humildad.

La magia de esta zona atrajo a figuras como Dalí, con su casa en la vecina Portlligat. Ahora, ese mismo paisaje ha cautivado a los cocineros más innovadores. La influencia de elBulli fue tan grande que desbordó todas las expectativas.

El legado de elBulli: el imperio que se reinventa

ElBulli fue distinguido con tres estrellas Michelin, un reconocimiento de altísimo nivel. Fue nombrado mejor restaurante del mundo en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009. Esto fue según la lista The World’s 50 Best Restaurants. (Sí, nosotros también alucinamos con esta hegemonía).

El fenómeno alcanzó proporciones que hoy nos cuesta imaginar. En sus años de máxima demanda, el restaurante llegaba a recibir dos millones de solicitudes de reserva anuales. Pero solo había apenas 7.000 u 8.000 plazas disponibles cada temporada. Una auténtica locura.

Conseguir una reserva en elBulli era casi como ganar la lotería. El sueño de cualquier amante de la buena cocina.

Lejos de desaparecer, el legado de elBulli se ha reinventado en el mismo lugar original. En 2023, abrió sus puertas elBulli1846. Un museo de casi 4.000 metros cuadrados situado en la misma Cala Montjoi. Es el primer restaurante del mundo transformado en museo.

El recorrido, de poco más de dos horas, repasa la historia de elBulli como empresa. Desde sus humildes orígenes como chiringuito de playa hasta su etapa de máxima influencia mundial. Un viaje a través del tiempo y la creatividad.

También da acceso a los archivos completos del restaurante: más de 1.846 recetas originales. Además de miles de fotografías, vídeos, cuadernos y objetos de las legendarias cocinas. Un tesoro para cualquier apasionado.

Ferran Adrià, con 64 años, mantiene su vínculo con Cala Montjoi. Está al frente de la elBulliFoundation, dedicada a preservar el archivo y el legado. El museo es su principal escaparate. Continúa siendo una voz habitual en medios y podcasts.

Su hermano Albert, por su parte, no ha dejado de reinventarse. Desde 2022 dirige Enigma, un restaurante en Barcelona. Combina la vanguardia culinaria más pura con una experiencia de sala lúdica. La Guía Michelin ya le ha reconocido su segunda estrella.

Cala Montjoi: un destino que lo tiene todo

Para llegar a Cala Montjoi hay que pasar antes por Roses, la localidad costera que da acceso. Durante la temporada alta, el acceso en coche a las calas está restringido con horarios. Esto es por su ubicación dentro del Parque Natural del Cap de Creus.

Cuidado con los horarios: el acceso está restringido hasta las 16:00 horas de la tarde. Planifica bien tu visita para no llevarte una sorpresa desagradable. Queremos que disfrutes de este paraíso sin problemas. (Estamos seguros de que nos lo agradecerás).

La cala tiene unos 250 metros de longitud y combina arena gruesa con cantos rodados. Detrás de la playa se alza una pequeña urbanización con servicios. Es un lugar idílico para desconectar. Una de las paradas imprescindibles es el faro del Cap de Creus.

Está levantado sobre una elevación de tierra desde la cual el Mediterráneo parece extenderse sin límite. Las vistas son simplemente espectaculares. Un punto perfecto para capturar la belleza de este rincón del mundo.

Por si fuera poco, la localidad custodia un legado cultural fascinante de más de 25 siglos de antigüedad. Su joya principal es la majestuosa Ciudadela, una fortificación militar. En su interior hay yacimientos arqueológicos griegos, romanos y medievales. Un auténtico tesoro histórico.

Este patrimonio se complementa con el impresionante Castillo de la Trinitat y monumentos megalíticos milenarios. Es una zona que tiene mucho que ofrecer. Para completar la escapada, puedes acercarte a Sant Pere de Rodes o El Port de la Selva. (Nuestro consejo para una ruta definitiva).

La historia de elBulli es un recordatorio del poder de la creatividad y la perseverancia. Este rincón gerundense desafió las normas y redefinió la cocina mundial. Un legado que nos invita a soñar y a romper barreras. Vale la pena venir a verlo con nuestros propios ojos, ¿no crees?