La villa de Soria que celebra «el mejor torrezno del mundo»: un casco antiguo medieval con catedral y muralla del siglo XV

Piensa en un plan de fin de semana que lo tenga absolutamente todo. Un destino donde la historia antigua se abraza con los sabores más intensos. Un lugar capaz de paralizar tu scroll infinito y atraparte para siempre.

Cada año, un evento gastronómico atrae a los paladares más exigentes del país. Buscan un título que puede parecer trivial, pero que realmente mueve a miles de personas. Esta competición ha catapultado a una pequeña villa al mapa turístico mundial, un secreto bien guardado hasta ahora.

La revelación definitiva: el Burgo de Osma

Hablamos del Burgo de Osma, en la provincia de Soria. Esta joya medieval no solo acoge el campeonato del «Mejor Torrezno del Mundo». También guarda tesoros históricos incalculables entre sus murallas, esperando ser descubiertos.

La final del Mejor Torrezno del Mundo se celebra anualmente aquí. Doce cocineros de élite se enfrentan ante un jurado de expertos Michelin. El evento llena las calles, los bares y atrae visitantes de todas partes, generando una efervescencia única.

Curiosamente, el premio no suele quedarse en la localidad organizadora. (Sí, nosotros también alucinamos con este hecho). Pero eso no desanima a nadie, al contrario. El concurso es un motor viral inigualable para el turismo local, y nadie quiere perdérselo.

Las rondas clasificatorias se disputan por toda España. Desde Soria hasta Madrid, pasando por Valencia o La Vid. La gran final tiene lugar en el majestuoso Palacio del Virrey, justo frente a la imponente fachada de la catedral.

Creo que hemos descubierto el secreto para viajar a Soria y no fallar nunca. No es solo visitar, es vivir la experiencia del torrezno campeón.

Un casco antiguo que es una máquina del tiempo

El Burgo de Osma es un municipio con poco más de cinco mil habitantes. Pero su riqueza histórica es, sinceramente, sorprendente. Aquí encontramos una combinación perfecta de grandeza, arquitectura e intimidad en cada rincón.

Su casco antiguo se recorre a pie en solo veinte minutos. Podemos ir de una puerta de la muralla del siglo XV a una plaza porticada. Es una experiencia totalmente inmersiva y sin ningún esfuerzo.

La entrada natural es la histórica Puerta de San Miguel, junto al río Ucero. A partir de aquí, el coche ya no es necesario ni recomendado. Nos adentramos en un laberinto de calles llenas de un encanto medieval innegable.

La calle Mayor comienza con soportales de piedra imponentes, de aquellos que cuentan historias. Antiguamente, los agricultores y artesanos vendían aquí sus productos protegidos del sol y la lluvia. Hoy, acoge tiendas locales, bares y restaurantes acogedores.

Esta calle desemboca directamente en la Plaza Mayor, también porticada y de forma cuadrada. El Ayuntamiento neoclásico la preside con su balcón consistorial y el reloj decimonónico. Al otro lado, el antiguo Hospital de San Agustín, con sus dos torres distintivas rematadas en capitel.

Más adelante, encontramos la antigua Universidad de Santa Catalina. Fue fundada por el obispo portugués Pedro Álvarez de Acosta. Hoy, sus aulas se han transformado en un lujoso hotel-balneario que atrae visitantes de todas partes.

La Catedral gótica es el corazón mismo del casco antiguo, un imponente símbolo. Su construcción comenzó en 1232 y se prolongó, con reformas, hasta 1784. Por eso vemos una mezcla de estilos: fachada y escalinata renacentistas, torre barroca del siglo XVIII y espacios neoclásicos como la girola.

En su interior, se encuentra el retablo mayor de Juan de Juni y Juan Picardo. También el sepulcro de San Pedro de Osma, datado de 1258. Una pieza de caliza policromada sostenida por cuatro leones, una auténtica maravilla del arte gótico.

Otro tesoro oculto es el Beato de El Burgo de Osma. Un códice iluminado de 1086 con setenta y dos miniaturas. Una joya de valor incalculable que poquísimos han podido admirar en directo.

De la muralla original que mandó construir el obispo Pedro de Montoya queda mucho menos de lo que imaginamos. Sobreviven la Puerta de San Miguel, reformada en el siglo XVI, y algunos lienzos aislados. Gran parte fue derribada en el siglo XVIII para permitir la expansión del pueblo, una decisión de la época.

En la colina, justo sobre la villa, se alza el antiguo castillo de Osma. Murallas y una torre de agua del siglo XV se superponen a fortificaciones mucho más antiguas. Dominaba la región ya desde el siglo VIII, cuando era una zona de frontera crucial.

Más allá, en El Castro, se encuentra Uxama Argaela, la antigua ciudad celtíbera y romana. Desde aquí arriba, se entiende perfectamente la disposición histórica del lugar. El poder militar ocupaba las alturas; el poder episcopal, la ribera del río.

Más allá del torrezno: naturaleza, cultura y sabor

A poca distancia, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos nos espera con su majestuosidad. Con la ermita de San Bartolomé, una auténtica maravilla que emerge en el paisaje. Es un entorno natural de belleza impresionante, imprescindible para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Hay excursiones que se pueden hacer fácilmente en media jornada. Desde el sabinar de Calatañazor y el monumento natural de La Fuentona, hasta la fortaleza califal de Gormaz, imponente por su longitud. El románico porticado de San Esteban de Gormaz es otra visita obligada.

La gastronomía local va mucho más allá del famoso torrezno. Según la temporada, encontraremos exquisitos boletus y níscalos, caza menor y la tradicional morcilla de arroz. El lechazo y el cochinillo también son protagonistas indiscutibles en sus mesas.

Para terminar la comida con buen gusto, no olvides pedir las paciencias. Estas galletas secas de toda la vida forman parte del paisaje gastronómico, son una solución dulce y tradicional. Son el punto final perfecto a cualquier comida generosa.

El restaurante Virrey Palafox es una referencia gastronómica local destacada. Los hermanos Martínez Soto sirven platos que mezclan la tradición de la matanza con legumbres y carnes de la provincia. Está incluido en la Guía Repsol, una garantía de calidad y buena comida.

Las Jornadas de la Matanza nacieron casi por casualidad en 1974. Hoy están declaradas de Interés Turístico Nacional. Personalidades como Camilo José Cela o Loquillo han sido pregoneros de este evento único.

Tu próxima escapada te llama

No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia en primera persona. Este tipo de descubrimientos, que combinan historia, naturaleza y gastronomía, son cada vez más raros. La historia milenaria y el sabor auténtico te esperan sin excusas.

Ya lo sabes, un viaje al Burgo de Osma es una inversión en cultura, naturaleza y placer gastronómico. ¿Quién diría que un simple torrezno nos llevaría hasta un lugar tan sorprendente y lleno de secretos?