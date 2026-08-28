Los expertos en salud mental son claros y concisos: desear el mal ajeno no es, en la gran mayoría de los casos que observamos, un acto de pura maldad intrínseca. Es, sorprendentemente, un mecanismo de defensa. (Sí, nosotros también alucinamos con esta afirmación, pero cuando la desglosamos, tiene todo el sentido del mundo).
Detrás de esta conducta tan humana, a menudo encontramos un escondite de sentimientos que poco tienen que ver con la crueldad premeditada. Hablaríamos de inseguridad crónica, de frustración acumulada durante mucho tiempo y, incluso, de un miedo profundo a nuestras propias carencias, a no ser suficiente.
Piénsalo bien. Cuando alguien más consigue justamente aquello que nosotros llevamos tiempo deseando con todas nuestras fuerzas, su éxito no es neutro. Actúa como un espejo incómodo.
Es un reflejo directo que nos pone frente a nuestras propias carencias, frente a nuestros sueños aún no cumplidos, o incluso frente a los proyectos que hemos abandonado. Esta confrontación interna es una fuente de dolor que muchas hemos intentado esquivar toda la vida.
Cuando veo el éxito de otros, me recuerda aquello que me falta. Desear que no lo tengan es un intento desesperado de protegerme.
Esta sensación de desventaja no es agradable, ¿verdad? Genera una tormenta emocional interna que muchas intentamos mitigar de formas poco constructivas o sanas. Es exactamente aquí donde entra en juego nuestra psique, buscando una vía de escape, una manera rápida de reducir este malestar.
Desear que esa persona falle, aunque pueda parecer ilógico e incluso inmoral, puede ser un intento desesperado y profundamente equivocado de sentir que la distancia entre su éxito y nuestras propias expectativas se reduce. Es una especie de protección emocional mal entendida, un autoengaño para paliar el dolor de esa comparación.
No es que queramos el mal por sí mismo, de forma inherente, sino que percibimos su triunfo como una amenaza indirecta a nuestro propio valor, a nuestra autoestima, a nuestro lugar en el mundo. Es un error de interpretación de la realidad que nos juega una mala pasada constantemente, saboteando nuestra paz mental.
Nuestra sociedad nos empuja constantemente a la competencia. Desde bien pequeñas, nos inculcan la idea de que para ganar nosotras, inevitablemente alguien más tiene que perder. Esta mentalidad polarizada se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta nuestras relaciones personales más íntimas.
Los psicólogos identifican dos grandes categorías de personas ante el conflicto o el triunfo ajeno. Hay quien puede discrepar con firmeza, defender sus ideas con convicción y, al mismo tiempo, desear el bien al otro, reconociendo su derecho legítimo al éxito y a las oportunidades. Esta es la vía de la madurez y la seguridad emocional.
Pero hay el otro grupo, el que convierte cada desacuerdo o cada éxito ajeno en una batalla personal, donde no basta con ganar. Para ellos, es necesario ver al otro perder, caer, e incluso, en los casos más extremos, humillarlo para sentir la victoria completa. Este es el terreno fértil para el mecanismo de defensa que hemos descrito, un ciclo agotador y destructivo.
Comprender que la maldad no es la motivación principal de estos comportamientos, ya sean nuestros o de otros, nos permite abordarlos desde un lugar de más empatía y, sobre todo, desde un espacio de posibilidad de cambio. Es una verdad oculta y un secreto que ahora tenemos en nuestras manos, con el poder de transformar nuestras reacciones.
Esta perspectiva nos invita a mirar más allá de la superficie. A preguntarnos qué miedo o qué frustración se esconde detrás de esta tendencia a desear el mal. Y a partir de aquí, buscar la verdadera solución, que pasa por la comprensión y la gestión de nuestras propias emociones, no por la derrota de los demás.
Esta información no es un artículo de lectura rápida. Es una herramienta imprescindible para entender el mundo, las personas que te rodean y, lo más importante, tú misma. A partir de ahora mismo, tu percepción de los conflictos y de los triunfos ajenos no será la misma.
Recuerda un punto definitivo y crucial: entender el origen de una conducta, sus motivos internos, nunca justifica el comportamiento nocivo o destructivo. Pero nos da la clave oculta para desarmarlo, para encontrar una solución mucho más constructiva y duradera para todas. Es un cambio de chip urgente que puede transformar tus interacciones diarias y tu paz interior.
Has tomado una decisión inteligente leyendo hasta aquí. Has abierto una puerta a la comprensión que muchos ignoran, prefiriendo quedarse en el juicio superficial. Ahora que conoces el secreto de este mecanismo de defensa, ¿cómo crees que cambiará tu manera de ver el mundo y, sobre todo, a ti misma?" >