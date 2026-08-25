¿Cuando la obsesión por las calorías te consume? La línea entre dieta y riesgo mental

Contar calorías. Dejar los carbohidratos. Hacer ayunos. Parece la receta mágica para la salud, ¿verdad?

Una tendencia cada vez más extendida, validada por influencers y dietas de moda que prometen resultados instantáneos.

Pero, ¿y si estas prácticas, tan aplaudidas y que incluso nos hacen sentir productivas y con «control», ocultaran un peligro silencioso y mucho más profundo?

La línea entre una dieta saludable y una obsesión peligrosa es más fina de lo que piensas. Una barrera casi invisible.

Muchas de nosotras, sin saberlo, podríamos estar cruzándola cada día con pequeñas decisiones que, una vez juntas, forman un patrón de riesgo.

Los expertos ya han dado la alerta, y lo que revelan podría cambiar tu perspectiva para siempre sobre la «alimentación saludable».

La cara oculta de la «alimentación saludable»

Lo que comienza como un control inofensivo sobre lo que ponemos en el plato puede ser la primera señal de un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).

No es solo una cuestión física. Es un impacto directo en la salud mental y emocional. (Sí, es un tema mucho más complejo de lo que nos hacen creer).

Y sí, la sociedad, con sus presiones constantes para alcanzar el «cuerpo perfecto», no ayuda en nada a detectarlo a tiempo.

Es un problema que afecta a miles de personas. A menudo, permanece oculto bajo una capa de «bienestar» y autodisciplina.

Vivimos en una era donde registrar cada caloría en una app o ‘comer limpio’ se confunde directamente con disciplina, fuerza de voluntad y éxito personal.

Las redes sociales glorifican los ayunos intermitentes y las restricciones extremas sin ningún tipo de matiz ni advertencia.

Esta validación social no solo normaliza conductas de riesgo, sino que retrasa la identificación real del problema para muchas personas.

Es una trampa sutil que nos impide ver el peligro que se esconde a plena vista.

Pamela Campi, nutricionista y cofundadora del Centro Cadda, es clara al respecto. «El problema no es qué comes», asegura con rotundidad.

«El verdadero conflicto es cuando esta pregunta ocupa todo el espacio mental de una persona, eclipsando absolutamente todo lo demás.»

Es el momento de prestar atención si romper una regla alimentaria autoimpuesta te provoca angustia, remordimiento o una culpa intensa y desmesurada. (Una sensación que va mucho más allá de la decepción).

O si la idea de comer «bien» pesa más que el simple placer de disfrutar de una comida en familia o con amigos. Así de sencillo, así de complejo.

Si la planificación de las comidas empieza a dictar tu agenda social, estamos ante una señal preocupante.

Muchas familias, lamentablemente, se dan cuenta demasiado tarde de que detrás de estos hábitos aparentemente anodinos se esconde un TCA ya instalado y con profundas raíces.

Esto provoca un sufrimiento profundo y un impacto devastador en la funcionalidad del individuo afectado en todos los aspectos de su vida.

Controlar las emociones con el plato

Macarena Zuleta, psicóloga y cofundadora del mismo centro, pone el foco en el origen psicológico del fenómeno, un secreto a menudo inconfesable.

«Detrás de cada caloría contada o de la eliminación de un grupo de alimentos completo a menudo hay una búsqueda de control.»

Un intento desesperado y exhaustivo de gestionar emociones difíciles de manejar, como la ansiedad, el dolor o la baja autoestima que nos consumen por dentro.

O, sencillamente, la presión abrumadora por cumplir con un ideal de cuerpo prácticamente inalcanzable, propagado incansablemente.

¿Mi alerta? No es tanto lo que comes. Es lo que te consume por dentro cuando lo piensas constantemente, cada minuto del día.

El gran error social es que, como estas conductas están tan normalizadas e incluso elogiadas en nuestra sociedad, la persona afectada no reconoce que algo anda mal.

Y su entorno, a menudo, tampoco lo hace. La falta de información es un obstáculo gigante. (Sí, nosotros también alucinamos con la invisibilidad de esta problemática y su impacto).

Por eso, los especialistas insisten en un punto imprescindible: si un familiar o amigo empieza a organizar toda su vida alrededor de la comida, tened cuidado. Es una señal clarísima.

Si evita los encuentros sociales que incluyen comida, o si siente una culpa desproporcionada al «saltarse» la dieta, es el momento de actuar. De verdad. No lo dejes pasar.

El impacto de las apps y la detección precoz: una solución urgente

La tecnología, a menudo, tampoco ayuda. O incluso agrava la situación, ofreciendo un falso sentimiento de control que nos engaña.

Una revisión sistemática de la Universidad Flinders, publicada en marzo de 2025 en la prestigiosa revista Body Image, encendió la luz de alarma.

Este estudio, que analizó 38 trabajos científicos, encontró una asociación clara entre el uso de aplicaciones de dieta y síntomas de conducta alimentaria alterada.

Especialmente en aquellos usuarios que las utilizaban con más frecuencia. (Sí, tus gadgets favoritos podrían ser un lobo con piel de cordero si no estamos al tanto y no detectamos el riesgo).

Aunque los investigadores advierten que esto no implica una relación de causa y efecto directa, el vínculo es innegable y hay que tenerlo en cuenta.

Ninguna de estas señales, por sí sola, es un diagnóstico definitivo de TCA. Es importante no alarmarse sin motivo, pero sí mantenerse alerta.

Pero su combinación sostenida en el tiempo sí que puede ser un motivo de consulta profesional urgente. Una advertencia que no debemos ignorar.

Los especialistas lo tienen claro: la preocupación aparece cuando el control de la alimentación y la insatisfacción corporal intensa comienzan a generar ansiedad, culpa y restricciones constantes.

Y, sobre todo, cuando esta obsesión interfiere significativamente con la vida cotidiana de la persona, en su trabajo, sus relaciones o su bienestar general.

Cuanto antes se detecta, más simple es el tratamiento y mejor el pronóstico a largo plazo para una recuperación total.

No hay tiempo que perder. Tu bienestar, o el de los tuyos, es lo más valioso. Actuar ahora puede marcar una diferencia abismal.

Tu decisión más inteligente

Has llegado hasta aquí. Eso significa que te importa tu salud y la de los tuyos. (¡Bravo por nosotros, por nuestra conciencia!).

Entender esta línea roja que puede ser tan difusa es el primer paso imprescindible para protegerte y proteger a los que amas.

Esta información es un escudo valioso contra lo que la sociedad intenta normalizar y contra los riesgos ocultos que esconde.

Estamos juntas en esto, construyendo una comunidad informada, consciente y preparada para afrontar estos retos.

Y tú, ¿has sentido alguna vez esta presión invisible por controlar cada aspecto de lo que comes, cada día, cada minuto?