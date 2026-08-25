Quan l’obsessió per les calories et consumeix? La línia entre dieta i risc mental

Comptar calories. Deixar els hidrats. Fer dejunis. Sembla la recepta màgica per a la salut, oi?
Una tendència cada cop més estesa, validada per influencers i dietes de moda que prometen resultats instantanis.
Però i si aquestes pràctiques, tan aplaudides i que fins i tot ens fan sentir productives i amb “control”, amaguessin un perill silenciós i molt més profund?
La línia entre una dieta saludable i una obsessió perillosa és més fina del que penses. Una barrera gairebé invisible.
Moltes de nosaltres, sense saber-ho, podríem estar creuant-la cada dia amb petites decisions que, un cop juntes, formen un patró de risc.
Els experts ja han donat l’alerta, i el que revelen podria canviar la teva perspectiva per sempre sobre el “menjar sa”.
La cara oculta del “menjar sa”
Allò que comença com un control inofensiu sobre el que posem al plat pot ser el primer senyal d’un Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA).
No és només una qüestió física. És un impacte directe en la salut mental i emocional. (Sí, és un tema molt més complex del que ens fan creure).
I sí, la societat, amb les seves pressions constants per assolir el “cos perfecte”, no ajuda gens a detectar-ho a temps.
És un problema que afecta milers de persones. Sovint, roman ocult sota una capa de “benestar” i autodisciplina.
Vivim en una era on registrar cada caloria en una app o ‘menjar net’ es confon directament amb disciplina, força de voluntat i èxit personal.
Les xarxes socials glorifiquen els dejunis intermitents i les restriccions extremes sense cap mena de matís ni advertència.
Aquesta validació social no només normalitza conductes de risc, sinó que retarda la identificació real del problema per a moltes persones.
És un parany subtil que ens impedeix veure el perill que s’amaga a plena vista.
Pamela Campi, nutricionista i cofundadora del Centre Cadda, és clara al respecte. “El problema no és què menges”, assegura amb rotunditat.
“El veritable conflicte és quan aquesta pregunta ocupa tot l’espai mental d’una persona, eclipsant absolutament tot allò altre.”
És el moment de posar atenció si trencar una regla alimentària autoimposada et provoca angoixa, remordiment o una culpa intensa i desmesurada. (Una sensació que va molt més enllà de la decepció).
O si la idea de menjar “bé” pesa més que el simple plaer de gaudir d’un àpat en família o amb amics. Així de senzill, així de complex.
Si la planificació dels àpats comença a dictar la teva agenda social, estem davant un senyal preocupant.
Moltes famílies, lamentablement, s’adonen massa tard que darrere d’aquests hàbits aparentment anodins s’amaga un TCA ja instal·lat i amb profundes arrels.
Això provoca un sofriment profund i un impacte devastador en la funcionalitat de l’individu afectat en tots els aspectes de la seva vida.
Controlar les emocions amb el plat
Macarena Zuleta, psicòloga i cofundadora del mateix centre, posa el focus en l’origen psicològic del fenomen, un secret sovint inconfessable.
“Darrere de cada caloria comptada o de l’eliminació d’un grup d’aliments sencer sovint hi ha una recerca de control.”
Un intent desesperat i exhaustiu per gestionar emocions difícils de manejar, com l’ansietat, el dolor o la baixa autoestima que ens consumeixen per dins.
O, senzillament, la pressió aclaparadora per complir amb un ideal de cos pràcticament inabastable, propagat incansablement.
La meva alerta? No és tant el que menges. És el que et consumeix per dins quan hi penses constantment, cada minut del dia.
El gran error social és que, com que aquestes conductes estan tan normalitzades i fins i tot elogiades en la nostra societat, la persona afectada no reconeix que alguna cosa no va bé.
I el seu entorn, sovint, tampoc ho fa. La falta d’informació és un obstacle gegant. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la invisibilitat d’aquesta problemàtica i el seu impacte).
Per això, els especialistes insisteixen en un punt imprescindible: si un familiar o amic comença a organitzar tota la seva vida al voltant del menjar, aneu amb compte. És un senyal claríssim.
Si evita les trobades socials que inclouen menjar, o si sent una culpa desproporcionada al “saltar-se” la dieta, és el moment d’actuar. De veritat. No ho deixis passar.
L’impacte de les apps i la detecció precoç: una solució urgent
La tecnologia, sovint, tampoc ajuda. O fins i tot agreuja la situació, oferint un fals sentiment de control que ens enganya.
Una revisió sistemàtica de la Universitat Flinders, publicada el març de 2025 a la prestigiosa revista Body Image, va encendre la llum d’alarma.
Aquest estudi, que va analitzar 38 treballs científics, va trobar una associació clara entre l’ús d’aplicacions de dieta i símptomes de conducta alimentària alterada.
Especialment en aquells usuaris que les feien servir amb més freqüència. (Sí, els teus gadgets favorits podrien ser un llop amb pell d’ovella si no hi som al cas i no detectem el risc).
Tot i que els investigadors adverteixen que això no implica una relació de causa i efecte directa, el vincle és innegable i cal tenir-lo en compte.
Cap d’aquestes senyals, per si sola, és un diagnòstic definitiu de TCA. És important no alarmar-se sense motiu, però sí mantenir-se alerta.
Però la seva combinació sostinguda en el temps sí que pot ser un motiu de consulta professional urgent. Un avís que no hem d’ignorar.
Els especialistes ho tenen clar: la preocupació apareix quan el control de l’alimentació i la insatisfacció corporal intensa comencen a generar ansietat, culpa i restriccions constants.
I, sobretot, quan aquesta obsessió interfereix significativament amb la vida quotidiana de la persona, en el seu treball, les seves relacions o el seu benestar general.
Com abans es detecta, més simple és el tractament i millor el pronòstic a llarg termini per a una recuperació total.
No hi ha temps a perdre. El teu benestar, o el dels teus, és el més valuós. Actuar ara pot marcar una diferència abismal.
La teva decisió més intel·ligent
Has arribat fins aquí. Això vol dir que t’importa la teva salut i la dels teus. (Bravo per nosaltres, per la nostra consciència!).
Entendre aquesta línia vermella que pot ser tan difusa és el primer pas imprescindible per protegir-te i protegir els que estimes.
Aquesta informació és un escut valuós contra el que la societat intenta normalitzar i contra els riscos ocults que amaga.
Estem juntes en això, construint una comunitat informada, conscient i preparada per afrontar aquests reptes.
I tu, has sentit alguna vegada aquesta pressió invisible per controlar cada aspecte del que menges, cada dia, cada minut?