Nuevo obstáculo en la macrocausa del colectivo de bomberos voluntarios, asociados a través de varias plataformas. Una reclamación en forma de demandas individuales en todos los juzgados sociales de toda Cataluña con la que reclaman el reconocimiento de sus derechos laborales y de seguridad social. El primer juicio debía celebrarse en Terrassa el pasado 6 de octubre y se suspendió. Una decisión que ha abierto un camino de espinas para el colectivo de Bombers Precaris en Lluita, que denuncian que las maniobras procesales de los servicios jurídicos de la Generalitat obligan a alargar la causa judicial.

La suspensión se fundamentó en la aplicación del principio de «litispendencia impropia», basada en el hecho de que había una demanda registrada con anterioridad -el 25 de noviembre del año pasado- y que afectaba a un centenar de miembros del colectivo, la de Lleida. En cambio, en la de Terrassa solo eran cinco bomberos y se había registrado más tarde. Una sentencia en Terrassa que se contradijera posteriormente con la que se derivara del caso de Lleida, más antiguo, habría sido un lío jurídico. Un argumento que fue defendido por la Generalitat y que el juez estimó. Siguiendo este esquema, también se suspendió el juicio en Granollers.

La vista de Lleida debía deshacer este nudo, pero el 20 de octubre, fecha prevista para el juicio, también se aplazó porque la Generalitat alegó «indefensión». En concreto, porque no se habían aportado las cantidades e importes que se reclamaban de manera individual -cifra que se podía dar durante la vista- y por la muerte de uno de los demandantes, ya que sus herederos no estaban personados. Esta suspensión también ha hecho aplazar el juicio previsto para este jueves en Figueres, una vez la Generalitat ha informado del estado de la causa en todo el país. Llegados a este punto, Bombers Precaris denuncian ahora que la «Generalitat está haciendo “todo lo posible para que los juicios no se celebren”.

Los bomberos voluntarios ayer frente a la audiencia de Lleida/BV

«No es ninguna broma»

“La Generalitat alega indefensión, no es ninguna broma”, añaden los bomberos en un comunicado. ”Indefensión, la nuestra, que continuamos a la espera de que los jueces juzguen y puedan reconocer que existe una relación laboral cuando salimos a actuar, frente a cualquier tipo de emergencia, sin Seguridad Social ni prevención de riesgos laborales», denuncian. En este sentido, remarcan que la «indefensión» es para el colectivo porque trabajan «con peores materiales y sin derecho a que un accidente o una enfermedad tengan la consideración de profesionales». «La Generalitat, en lugar de reconocer nuestra realidad como trabajadores, tiene como única respuesta dar una patada adelante e intentar impedir o retrasar al máximo posible que podamos acceder a la justicia», reprochan.

Los bomberos voluntarios, sin embargo, confían en que la celebración del juicio en Lleida sea muy pronto porque los motivos procesales «menores» que impedían la vista ya han sido resueltos. En cambio, en Granollers, el juez suspendió cautelarmente pero la petición de aplazamiento por la litispendencia no ha sido resuelta definitivamente por el juez. En todo caso, confían en que el juzgado de Lleida señale una nueva fecha para desbloquear el proceso.