TV3 ha consolidado la noche de los lunes como un buen escaparate para sus series más potentes. Después del superéxito de Gènesi, el estreno de In vitro también ha logrado unos números muy pero que muy positivos. Por primera vez, una ficción pone sobre la mesa un tema tan potente como aún tabú como es la reproducción asistida. A caballo entre el drama y la comedia, la serie protagonizada por David Verdaguer y Bruna Cusí refleja los dilemas éticos, emocionales y sociales que plantea la fertilidad aún hoy en día.

Con un reparto de lujo, protagonistas y secundarios hacen un muy buen papel con actuaciones que han gustado mucho. David Verdaguer interpreta a Héctor, un embriólogo brillante pero poco empático que choca con la implicación emocional de su colega en la clínica de fertilidad, Blanca, interpretada por Bruna Cusí. Además, la vis cómica de Diana Gómez está muy bien explotada en el papel de una mujer loca por ser madre, con una María Pujalte brillante a quien acompañan Alain Hernández y Peter Vives.

El primer capítulo ha obtenido un buen 18,5% de cuota de pantalla con 345.000 telespectadores pegados a la pantalla, mientras que el segundo se ha quedado con un 17,8% igual de bueno y 254.000 personas de media. Con el asesoramiento de profesionales especializados en reproducción asistida, la serie combina el rigor científico con un tono cercano que ha dejado con ganas de saber cómo continúa esta historia.

David Verdaguer y Bruna Cusí protagonizan In Vitro | 3Cat

TV3 ha estrenado In vitro la noche del lunes, mientras las cadenas de la competencia emitían sus programas de siempre. El Hormiguero con Pepe Navarro y Florentino Fernández ha quedado en segunda posición con el 9,8% de share, mientras que La Revuelta parece haberse acostumbrado a la medalla de bronce y, en esta ocasión, se queda con un 8,9%. Completan el ranking las citas alocadas de First Dates (7,5%), el análisis de Horizonte (6,3%) y el humor tan característico de El Intermedio (5,5%).

¿Qué dicen los telespectadores de In vitro?

Las redes han echado humo en este lunes de estreno y, como es habitual, los comentarios que escriben los telespectadores nos sirven para descubrir cómo ha sido la acogida de la serie. En general, parece que la opinión es unánime y la idea ha gustado: «Ya era hora de una serie como In vitro, felicidades«, escribe un usuario. Otros consideran que los lunes son «menos lunes» ahora que sabemos que será noche de serie: «Me está gustando, toda una sorpresa agradable y con la comedia justa para temas tan sensibles«. Una usuaria en Instagram aplaude que la ficción «está fenomenal«, mientras que otra destaca el buen papel que hace David Verdaguer: «Buen actor, buena serie y necesaria«.

Ja tocava una sèrie com #InVitro3Cat. Felicitats. — l’Esbudellador de la Salut (@esbudelladorbcn) 19 de octubre de 2026

Doncs m’està agradant, tot una sorpresa agradable i amb la comèdia justa per temes tant sensibles. #InVitro3Cat — Miquel ||*|| ♿ (@miki_gtr) 19 de octubre de 2026

Con todo, pues, una buena acogida y ganas de ver los siguientes capítulos la próxima semana.