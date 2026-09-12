Harry de Inglaterra y Meghan Markle hicieron las maletas y se fueron a California con la intención de no volver a vivir nunca en el Reino Unido. Ahora, sin embargo, se han tragado sus palabras y acaban de matricular a sus hijos en una de las mejores escuelas de las afueras de Londres. Volverán a vivir en el país de origen del príncipe pelirrojo, aunque en esta ocasión no tendrán ningún papel institucional asignado y no representarán, en ningún caso, a la familia real británica. ¿Por qué han cambiado de idea? Ahora, uno de sus exempleados ha revelado cuál podría ser el motivo real de un traslado inesperado que ha sorprendido a todos.

Los Sussex aterrizaron en Londres el 26 de agosto y, desde entonces, están viviendo en una residencia privada mientras buscan cuál será su casa definitiva. Por lo que han filtrado a las revistas británicas, sin embargo, parece que han encontrado en la zona de Cotswolds su destino soñado.

La clave de su regreso podría ser un trabajo de Harry de Inglaterra, al parecer, al menos si hacemos caso a la información que ha compartido Darren McGrady con Hello!. Él, que ha trabajado en la cocina de la familia, habría sabido que el hijo mayor del rey Carlos está trabajando en una película sobre su madre, Diana de Gales. La idea es que salga a la luz el año próximo, en el 30º aniversario de su muerte, un proyecto muy personal que no hará ninguna gracia a la familia… otra vez.

El cocinero, que conoce de cerca a la familia, ha despertado todas las alarmas tras relacionar la visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Althorp con un posible nuevo proyecto audiovisual sobre Diana de Gales. El chef visitó recientemente la finca, donde descansa la princesa Diana, y eso le hace pensar si esa sería la razón por la cual el equipo de rodaje estaba allí cuando lo citaron allí.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle vuelven al Reino Unido | Europa Press

¿Una película homenaje a Diana de Gales?

Su teoría coincide con la información del periodista Richard Kay, del Daily Mail, que ha apuntado en el podcast Palace Confidential que el regreso de los Sussex a Althorp podría estar relacionado con el rodaje de este proyecto. Según Kay, el príncipe Harry habría contactado con amigos y personas que conocieron a su madre para pedirles que colaboraran en la producción, que podría ocuparlo durante los próximos doce meses. Esta información da ahora un nuevo significado a la visita de los Sussex a Althorp el pasado mes de julio, cuando Meghan también compartió varias imágenes de la finca en sus redes sociales.

La noticia encaja con el movimiento reciente de los Sussex para renovar su acuerdo con Netflix. Aunque inicialmente se informó que la plataforma no continuaría con su contrato millonario, posteriormente se aclaró que el acuerdo actual expiraba en septiembre y que ambas partes firmarían uno nuevo, con más proyectos audiovisuales.

Entre las novedades habría una segunda temporada de Con amor, Meghan, la serie de estilo de vida de la duquesa, así como otras producciones. En este contexto, The Sun apuntó que el príncipe Harry estaría valorando preparar un documental sobre su madre, Diana de Gales, con la intención de que estuviera listo en 2027, coincidiendo con el 30º aniversario de su muerte. De hecho, una fuente del sector aseguró al tabloide británico: “Si Harry quiere hacerlo, Netflix lo aceptará con los brazos abiertos”. Habrá que esperar para tener confirmación oficial.