Miles de vehículos saldrán a la carretera este domingo en la operación retorno de Semana Santa. Hasta las 19 de la tarde, según ha informado el Servei Català de Trànsit, ya han regresado al área metropolitana de Barcelona 156.435 vehículos de los 590.000 que se estima que tienen previsto volver entre este domingo y especialmente el Lunes de Pascua, durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas por Semana Santa.

En este momento no se han formado colas kilométricas, pero sí hay retenciones y circulación intensa en varios puntos de la AP-7, aunque se han habilitado dos carriles adicionales en la AP-7 de regreso a Barcelona: en el tramo sur, entre Vilafranca del Penedès y Molins de Rei, y en el tramo norte, entre Sant Celoni y Montornès del Vallès. Dirección Barcelona ya se registran 7 kilómetros de cola en Sant Jaume dels Domenys, 5 en Santa Margarida i els Monjos y 4 en l’Ametlla de Mar. En dirección Tarragona hay 5 kilómetros en Vilalba Sasserra y 3 kilómetros en la Roca del Vallès.

🟡 Tráfico lento de regreso de #SetmanaSanta en varios tramos de la AP-7:



➡️ De Fogars a Sant Celoni

➡️ De Santa Maria de Palautordera a Vilalba Sasserra

➡️ Roca del Vallès

➡️ Castellet i la Gornal

➡️ Santa Oliva

📷 Altafulla

➡️ Camarles

➡️ Aldea



ℹ️🔄 https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/u1yBgO2hez — Trànsit (@transit) 5 de abril de 2026

Esta autopista no es la única vía catalana que registra afectaciones de tráfico, ya que hay retenciones en la C-16, con 10 kilómetros de cola de Guardiola de Berguedà a Cercs, en la C-65, de Santa Cristina d’Aro a Llagostera, y en la C-31 en Santa Cristina d’Aro. Además de los carriles adicionales en la AP-7, también se ha habilitado un carril de regreso a Barcelona en la C-32 norte entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat.

Esta tarde se espera la máxima concentración de vehículos

Trànsit ya ha advertido que la circulación se puede complicar a medida que avance la tarde y durante la noche, ya que la máxima concentración de vehículos en la operación retorno se espera entre las 19 y 21 horas de este domingo. Durante la mañana la circulación ha sido fluida salvo en algún tramo afectado por alguna incidencia. La más grave se ha registrado en la AP-7, en Creixell, donde una caravana averiada ha obligado a cortar uno de los tres carriles en sentido norte y ha provocado retenciones desde Riera de Gaià.

Más información muy pronto