Milers de vehicles sortiran a la carretera aquest diumenge en l’operació tornada de Setmana Santa. Fins a les 19 de la tarda, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, ja han retornat a l’àrea metropolitana de Barcelona 156.435 vehicles dels 590.000 que es compta que tenen previst tornar entre aquest diumenge i especialment Dilluns de Pasqua, durant la segona fase del dispositiu de trànsit a les carreteres catalanes per Setmana Santa.
A hores d’ara no s’han format cues quilomètriques, però sí que hi ha retencions i circulació intensa a diversos punts de l’AP-7, tot i que s’han habilitat dos carrils addicionals a l’AP-7 de tornada a Barcelona: en el tram sud, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i en el tram nord, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. Direcció Barcelona ja es registren 7 quilòmetres de cua a Sant Jaume dels Domenys, 5 a Santa Margarida i els Monjos i 4 a l’Ametlla de Mar. En direcció Tarragona hi ha 5 quilòmetres a Vilalba Sasserra i 3 quilòmetres a la Roca del Vallès.
🟡 Trànsit lent de tornada de #SetmanaSanta a diversos trams de l'AP-7:— Trànsit (@transit) April 5, 2026
➡️ De Fogars a Sant Celoni
➡️ De Santa Maria de Palautordera a Vilalba Sasserra
➡️ Roca del Vallès
➡️ Castellet i la Gornal
➡️ Santa Oliva
📷 Altafulla
➡️ Camarles
➡️ Aldea
Aquesta autopista no és l’única via catalana que registra afectacions de trànsit, ja que hi ha retencions a la C-16, amb 10 quilòmetres de cua de Guardiola de Berguedà a Cercs, a la C-65, de Santa Cristina d’Aro a Llagostera, i a la C-31 a Santa Cristina d’Aro. A banda dels carrils addicionals a l’AP-7, també s’ha habilitat un carril de tornada a Barcelona a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
Aquest vespre s’espera la màxima concentració de vehicles
Trànsit ja ha advertit que la circulació es pot complicar a mesura que avanci la tarda i durant el vespre, ja que la màxima concentració de vehicles en l’operació tornada s’espera entre les 19 i 21 hores d’aquest diumenge. Durant el matí la circulació ha estat fluida llevat d’algun tram afectat per alguna incidència. La més greu s’ha registrat a l’AP-7, a Creixell, on una caravana avariada ha obligat a tallar un dels tres carrils en sentit nord i ha provocat retencions des de Riera de Gaià.
