Renfe calcula que menos de la mitad de los trenes previstos han salido por la mañana

Cataluña sigue inmersa en el caos ferroviario. La convocatoria de huelga por parte de los sindicatos ferroviarios para este lunes, martes y miércoles ha añadido aún más tensión en las estaciones. Renfe calcula que menos de la mitad de los trenes previstos para los servicios mínimos de Rodalies han salido este lunes por la mañana. Concretamente, el operador ferroviario cifra en el 42% los trenes que han salido a las vías catalanas durante el primer día de huelga en el sector ferroviario.

En declaraciones recogidas por la ACN, Renfe asegura que ha «reforzado» el centro de gestión y la información que se proporciona a los viajeros para poder «minimizar» las afectaciones por el seguimiento de la huelga. En el caso de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid, el servicio de AVE ha cancelado tres viajes, Ouigo dos y desde la italiana Iryo no garantizan que puedan realizar siete servicios de este corredor y están reubicando en otros trenes a los pasajeros afectados.

Los sindicatos cifran el seguimiento en un 45,2%

Desde los sindicatos ferroviarios que han convocado el paro de estos tres días señalan que el seguimiento de la huelga ha sido del 45,2% aunque aseguran que el porcentaje se ve afectado porque «muchos» trabajadores están asignados a los servicios mínimos y destacan que en los talleres el seguimiento ha sido del 35%. Por su parte Semaf, el sindicato mayoritario, asegura que la huelga tiene un seguimiento del 100% en toda España y justifican que los trenes no han salido por errores organizativos.

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants durante la crisis ferroviaria / David Zorrakino (Europa Press)

Desde Renfe calculan que el seguimiento de la huelga ha sido de un 11,6% en el turno de mañana en toda España y según el operador el porcentaje se reduce al 11,2% si se tienen en cuenta los turnos de mañana y noche. Renfe, por otra parte, asegura que los servicios comerciales de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity han operado el 80% de los servicios mínimos previstos.