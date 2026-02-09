Renfe calcula que menys de la meitat dels trens previstos han sortit al matí

Catalunya segueix immersa en el caos ferroviari. La convocatòria de vaga per part dels sindicats ferroviaris per aquest dilluns, dimarts i dimecres ha afegit encara més tensió a les estacions. Renfe calcula que menys de la meitat dels trens previstos per als serveis mínims de Rodalies han sortit aquest dilluns al matí. Concretament, l’operador ferroviari xifra en el 42% els trens que han sortit a les vies catalanes durant el primer dia de vaga al sector ferroviari.
En declaracions recollides per l’ACN, Renfe assegura que ha “reforçat” el centre de gestió i la informació que es proporciona als viatgers per poder “minimitzar” les afectacions pel seguiment de la vaga. En el cas de l’alta velocitat entre Barcelona i Madrid, el servei d’AVE ha cancel·lat tres viatges, Ouigo dos i des de la italiana Iryo no garanteixen que puguin fer set serveis d’aquest corredor i estan reubicant en altres trens els passatgers afectats.
Els sindicats xifren el seguiment en un 45,2%
Des dels sindicats ferroviaris que han convocat l’aturada d’aquests tres dies assenyalen que el seguiment de la vaga ha estat del 45,2% tot i que asseguren que el percentatge es veu afectat perquè “molts” treballadors estan assignats als serveis mínims i destaquen que als tallers el seguiment ha estat del 35%. Per la seva banda Semaf, el sindicat majoritari, assegura que la vaga té un seguiment del 100% arreu de l’Estat espanyol i justifiquen que els trens no han sortit per errors organitzatius.
Des de Renfe calculen que el seguiment de la vaga ha estat d’un 11,6% en el torn de matí arreu de l’Estat i segons l’operador el percentatge es rebaixa fins a l’11,2% si es tenen en compte els torns de matí i nit. Renfe, per altra banda, assegura que els serveis comercials d’AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity han operat el 80% dels serveis mínims previstos.