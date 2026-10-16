El Servicio Meteorológico de Cataluña ha elevado a grado cinco sobre seis la alerta por fuertes lluvias en algunas comarcas del litoral para este fin de semana. Esta situación recuerda la vivida el primer fin de semana de octubre, con lluvias torrenciales que golpearon el sur del país y zonas del prelitoral. “Con motivo de los avisos de nivel naranja emitidos por la AEMET para la jornada de mañana, el servicio ferroviario puede verse afectado por las lluvias y tormentas”, ha admitido Renfe en un tuit. “Especialmente en las zonas costeras de Cataluña y en Murcia”, enfatiza.

La operadora, en el punto de mira tras las molestias que los últimos temporales han causado en los usuarios de varias líneas, recomienda a los pasajeros consultar el estado de la red “a través de los canales oficiales” y seguir los avisos de las agencias meteorológicas. En el caso de los trenes de larga distancia, Renfe señala que si hay cambios importantes se enviará un SMS o un email al contacto asociado a la reserva. Protección Civil ha avisado que enviará un ES-Alert a las comarcas del Maresme, el Vallès Oriental y la Selva –tres de las más golpeadas en el último episodio de tormentas torrenciales– porque los chubascos podrían superar localmente los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. En este sentido, Renfe ha puesto en alerta las líneas R1, R2 Norte y R11 de Rodalies, que circulan por las comarcas afectadas.

🔴 Protecció Civil manté l’Alerta del Pla #INUNCAT per la previsió de pluges torrencials dissabte. ⚠️ Es poden superar els 40 l/m² en 30 minuts al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva a partir del migdia. Eviteu rieres i zones inundables. 🔗 https://t.co/r6K71zGV6Z https://t.co/zLv8QFOiIB — Protecció civil (@emergenciescat) October 16, 2026

📢 ATENCIÓ! Protecció Civil activa l’Alerta del Pla #INUNCAT per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya ❗Recomanem consultar l’estat del servei abans d’iniciar el seu desplaçament ➕ info: https://t.co/diqvpRqsM9 — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 16, 2026

Rodalies no ha aguantado los últimos temporales

No sería la primera vez este mes que Rodalies interrumpe el servicio de forma parcial o total por las lluvias torrenciales, un aspecto que indigna a las plataformas de usuarias. “No puede funcionar a golpe de cierres», se quejan desde Dignitat a les Vies. Cada temporal, lamentan, acaba “poniendo en riesgo el servicio” y «dejando a miles de personas sin una alternativa». “La movilidad de Cataluña no puede estar siempre en juego», apuntaba su portavoz, Anna Gómez, hace dos semanas.

Las lluvias torrenciales de hace quince días obligaron a suspender el servicio, una suspensión que se prolongó casi una semana en el caso de la R2. Unas consecuencias que inquietaron a los maquinistas; al día siguiente de las tormentas, que causaron estragos sobre todo en el Vallès Oriental y el Baix Llobregat, los conductores decidieron no presentarse al trabajo porque Renfe no les había enviado los resultados de las marchas blancas realizadas para analizar la infraestructura de la vía. Un capítulo más de la guerra abierta que mantienen la compañía y los maquinistas, que han convocado una huelga el 29 de octubre para exigir “más seguridad” en la infraestructura.

Un panel de información de Barcelona Sants indica diferentes retrasos | ACN

Las complicaciones también se han producido últimamente en la alta velocidad. En este caso, no por temporales sino por un incendio en un convoy en Aragón. El incidente obligó a interrumpir el servicio este miércoles entre Barcelona y Madrid, lo que ha generado momentos de caos y críticas de los usuarios que se quedaron sin alternativas en la estación de Sants.